En Concordia, un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica

La víctima fatal en Concordia se habría encontrado ayudando a otros vecinos a realizar conexiones clandestinas a la red eléctrica.

Un hombre ingresó a las 13.30 de este martes al hospital Masvernat de Concordia luego de sufrir una descarga eléctrica. De acuerdo con lo manifestado por un vecino, se habría encontrado ayudando a otros vecinos a realizar conexiones clandestinas a la red eléctrica, debido a que les habrían cortado el servicio.

Momentos después de ser asistido en el nosocomio, sufrió un paro cardiorrespitorio. Pese a las maniobras de RCP practicadas por el personal médico, murió.

Se comunicó el hecho a la fiscal en turno, Dra. Conti, quien ordenó las diligencias de rigor con intervención de Policía Científica, como así también la realización de autopsia.

Asimismo, la funcionaria judicial ordenó la realización de una autopsia para establecer con precisión las causas de la muerte y determinar si hubo factores adicionales que agravaran el cuadro. Las actuaciones quedaron caratuladas como muerte por accidente eléctrico en el marco de tareas no autorizadas de conexión a la red de energía.