Grave hecho en Paraná: una joven denunció que intentaron secuestrarla y hay tres detenidos

Una joven denunció que su hermana y dos hombres intentaron secuestrarla con amenazas usando un cuchillo y una botella, pero logró defenderse y escapar.

En un preocupante episodio de violencia ocurrido durante la noche del martes, personal de la Comisaría Novena intervino en una situación conflictiva que involucró amenazas con armas y la tentativa de llevarse por la fuerza a una joven de 22 años en un barrio de Paraná.

Según el testimonio de la víctima, su hermana de 30 años arribó al domicilio a bordo de un automóvil Fiat rojo, acompañada por tres hombres. La joven denunció que intentaron obligarla a subir al vehículo utilizando un cuchillo y una botella de vidrio como elementos de intimidación.

En un acto de defensa, la joven se resistió a la agresión utilizando un ladrillo, lo que provocó que los atacantes abandonaran el lugar. Inmediatamente, se dio aviso a la policía, que logró interceptar el vehículo en la intersección de las calles Segundo Sombra y República de Siria.

Detenidos por amenazas calificadas

En el interior del automóvil se encontraban dos de los tres hombres señalados y la mujer mencionada. Tras la autorización del Fiscal en turno y del Juez de Garantías, se realizó una requisa vehicular, logrando el secuestro de un cuchillo y una botella de vidrio, elementos presuntamente utilizados en el hecho.

Las tres personas fueron detenidas y trasladadas a la Alcaldía, donde quedaron alojadas por el delito de Amenazas Calificadas. La investigación continúa para determinar las causas que motivaron el violento episodio y si existen antecedentes vinculados entre los involucrados.