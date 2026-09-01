Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Una mujer murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.

1 de septiembre 2026 · 08:52hs
Una persona murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12

Paralelo 32

Una persona murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.

Una mujer murió en un grave siniestro vial que se registró durante la mañana de este martes 1° de septiembre sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 378, entre las localidades de Hernández y Aranguren, departamento Nogoyá.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6, cuando, por circunstancias que serán materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre un transporte de carga Iveco Daily y un utilitario Renault Kangoo. En el vehículo de menor perteneciente al Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá viajaban cuatro personas.

Nueva Circunvalación: menos camiones, menor desgaste y accesos más ágiles para Paraná y su entorno.

Nueva Circunvalación: menos camiones, menor desgaste y accesos más ágiles para Paraná y su entorno

Agustín Exequiel Alba, de 24 años, está imputado por la muerte del policía retirado.

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

LEER MÁS: Puente Victoria - Rosario cortado tras un vuelco: cuatro heridos

La víctima, una mujer de 66 años identificada como Nilda Muñoz, viajaba a Paraná para asistir a un turno médico, junto con otras dos mujeres y la conductora, una empleada de Desarrollo Social que viajaban en la Renault Kangoo, perteneciente a la Municipalidad de Nogoyá.

Tras el siniestro, las otras mujeres fueron trasladadas al hospital de General Ramírez, y posteriormente derivadas al hospital San Martín de Paraná.

Por su parte el conductor del Iveco Daily, que circulaba desde Santa Fe a Gualeguaychú, resultó ileso.

Según testimonios, al momento del accidente había una densa niebla en la ruta, aunque se esperan las pericias para saber cuál de los vehículos invadió el carril contrario.

Operativo

Tras el impacto, se inició un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes. En una primera instancia, Bombero Voluntario se abocó a la tarea de retirar a los ocupante de la Kangoo, entre los que se encontraba una persona fallecida. Aún no trascendió la identidad.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, ambulancias y personal policial, mientras se lleva adelante el operativo de rescate y asistencia de las personas involucradas.

Ruta 12 Tragedia vial Nogoyá
Noticias relacionadas
Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia.

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Uno de los presuntos autores del robo cayó detenido en Feliciano.

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Ante la urgencia de la situación, los funcionarios lograron finalmente sujetarla y ponerla a resguardo. 

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

El televisor de 100 pulgadas fue recuperado en Calabacilla por parte de la Policía de Entre Ríos.

Concordia: recuperaron televisor de 100 pulgadas que no había sido pagado

Ver comentarios

Lo último

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Con 58 años de trayectoria, La Caja 8470 da un importante salto digital

Con 58 años de trayectoria, La Caja 8470 da un importante salto digital

Ultimo Momento
Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Con 58 años de trayectoria, La Caja 8470 da un importante salto digital

Con 58 años de trayectoria, La Caja 8470 da un importante salto digital

Papa León XIV en Argentina: dónde será la misa central y qué lugares visitará

Papa León XIV en Argentina: dónde será la misa central y qué lugares visitará

Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves sobre el tema Malvinas

Javier Milei hablará en cadena nacional el jueves sobre el tema Malvinas

Policiales
El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

El joven de Crespo acusado de chocar y matar a un policía  seguirá preso en su casa

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Una mujer cayó de su moto en la Costanera y esperó una hora y media por una ambulancia

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Estancia La Rosalía: dictaron prisión preventiva para los acusados del millonario robo

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Ovación
Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Enzo Fernández será refuerzo del Manchester City por una cifra récord

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Pipo Gorosito dejó de ser el técnico de San Lorenzo

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina

Rocamora inició la pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Rocamora inició la pretemporada con vistas a la Liga Argentina

Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid

Julián Álvarez continuará en Atlético de Madrid

La provincia
Cambios en la ley de Obras Públicas: Son modificaciones prácticas, dijo Hernán Jacob

Cambios en la ley de Obras Públicas: "Son modificaciones prácticas", dijo Hernán Jacob

El quirófano móvil estará en distintos barrios de Paraná

El quirófano móvil estará en distintos barrios de Paraná

Paraná será sede del primer Encuentro Regional de Ceramistas Barro, Fuego y Comunidad

Paraná será sede del primer Encuentro Regional de Ceramistas "Barro, Fuego y Comunidad"

El Teatro Municipal 3 de Febrero presenta la agenda de septiembre

El Teatro Municipal 3 de Febrero presenta la agenda de septiembre

Virus Sincicial Respiratorio: Entre Ríos extiende la vacunación hasta el 30

Virus Sincicial Respiratorio: Entre Ríos extiende la vacunación hasta el 30

Dejanos tu comentario