Tragedia vial en la Ruta 12: una mujer falleció tras un fuerte impacto

Una mujer murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.

Una persona murió este martes tras un choque frontal entre una Iveco Daily y una Renault Kangoo en la Ruta 12, entre Hernández y Aranguren.

Una mujer murió en un grave siniestro vial que se registró durante la mañana de este martes 1° de septiembre sobre la Ruta Nacional 12 a la altura del kilómetro 378, entre las localidades de Hernández y Aranguren, departamento Nogoyá.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 6, cuando, por circunstancias que serán materia de investigación, se produjo una colisión frontal entre un transporte de carga Iveco Daily y un utilitario Renault Kangoo. En el vehículo de menor perteneciente al Área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Nogoyá viajaban cuatro personas.

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Paralelo 32

La víctima, una mujer de 66 años identificada como Nilda Muñoz, viajaba a Paraná para asistir a un turno médico, junto con otras dos mujeres y la conductora, una empleada de Desarrollo Social que viajaban en la Renault Kangoo, perteneciente a la Municipalidad de Nogoyá.

Tras el siniestro, las otras mujeres fueron trasladadas al hospital de General Ramírez, y posteriormente derivadas al hospital San Martín de Paraná.

Por su parte el conductor del Iveco Daily, que circulaba desde Santa Fe a Gualeguaychú, resultó ileso.

Según testimonios, al momento del accidente había una densa niebla en la ruta, aunque se esperan las pericias para saber cuál de los vehículos invadió el carril contrario.

Operativo

Tras el impacto, se inició un operativo de emergencia para asistir a los ocupantes. En una primera instancia, Bombero Voluntario se abocó a la tarea de retirar a los ocupante de la Kangoo, entre los que se encontraba una persona fallecida. Aún no trascendió la identidad.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos, ambulancias y personal policial, mientras se lleva adelante el operativo de rescate y asistencia de las personas involucradas.