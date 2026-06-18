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Muerte de un expolicía en Concordia: explicaron cómo sustrajo un arma de la Comisaría

El Jefe de la departamental de Concordia, José María Rosatelli explicó que Juan Martín Rebollo sustrajo un arma durante un descuido del personal.

18 de junio 2026 · 10:12hs
Rebollo sustrajo un arma y se quitó la vida tras grabar un video

Rebollo sustrajo un arma y se quitó la vida tras grabar un video, todo sin que su custodia lo advierta.

La muerte de Juan Martín Rebollo, el ex policía de Entre Ríos que se encontraba detenido en la Alcaidía de Concordia, es investigada por la Justicia y por los organismos de control interno de la fuerza. El hombre se quitó la vida con un arma reglamentaria que le sustrajo a un efectivo policial, y dejó un video insistiendo en su inocencia.

El jefe departamental de Policía de Concordia, José María Rosatelli, explicó cómo ocurrieron los hechos. Según detalló, Rebollo estaba alojado en un sector destinado a integrantes de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, el cual no cuenta con baño propio.

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"Un descuido"

“En un momento solicita ir al baño. Cuando vuelve, en un descuido, ingresa a una oficina y sustrae el arma reglamentaria de un oficial que estaba allí. Después entra a su celda y traba la puerta”, relató.

Al advertir la situación, recordó el Comisario, personal policial intentó persuadir al detenido para que desistiera de su actitud. Sin embargo, minutos después se escuchó la detonación del arma de fuego.

LEER MÁS: Concordia: expolicía se quitó la vida antes de conocer su sentencia por abuso sexual

Dos investigaciones en marcha

Tras el hecho, el jefe policial confirmó que intervino de inmediato el fiscal Martín Núñez – que actuó en la condena de Rebollo – junto a personal de Policía Científica y que se iniciaron dos investigaciones paralelas: Una, orientada a determinar formalmente la causa de muerte y las circunstancias del hecho, mientras que la otra corresponde a Asuntos Internos de la Policía de Entre Ríos para establecer eventuales responsabilidades administrativas.

“Hay una investigación del fiscal por la causal de muerte y otra administrativa que lleva adelante Asuntos Internos para determinar si existió alguna responsabilidad en lo sucedido, ya que ocurrió dentro de una dependencia policial”, explicó al sitio Diario Junio.

Rebollo sustrajo un arma y se quitó la vida tras grabar un video, todo sin que su custodia lo advierta.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, pocas horas antes de que se realizara la audiencia en la que se daría a conocer la condena que debía cumplir Rebollo. El ex funcionario policial permanecía detenido desde el pasado 29 de mayo, cuando un jurado popular reunido en Concordia lo declaró culpable por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haber sido cometido por personal de la fuerza policial en ocasión de sus funciones y mediante el uso de un arma.

La causa tuvo origen en una denuncia vinculada a hechos ocurridos en 2016, cuando la víctima era menor de edad. Tras conocerse el veredicto, la jueza técnica Clara Mondragón Pafundi dispuso su prisión preventiva en la Alcaidía de Concordia.

Posteriormente se realizó la audiencia de cesura, instancia en la que las partes expusieron sus argumentos sobre la pena a imponer. Allí, el fiscal Martín Núñez solicitó una condena de 16 años de prisión efectiva. La sentencia debía darse a conocer este martes.

Concordia Arma comisaría
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