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Jóvenes solidarios de Concordia organizan ollas populares ambulantes

Ante la necesidad de muchas familias, voluntarios de Concordia recorren lugares marginados donde un plato de comida es bien recibido.

14 de junio 2026 · 07:11hs
Enzo Lescano junto a un grupo de jóvenes recorren los barrios para llevar un plato de comida.

Enzo Lescano junto a un grupo de jóvenes recorren los barrios para llevar un plato de comida.

Con la voluntad de acompañar a las necesidades de varias familias en Concordia, un grupo de voluntarios apuesta a llevar un plato de comida en lugares donde es muy difícil el día a día. Se trata la denominada “Olla Popular Ambulante” como lo definieron, que pretende colaborar con un granito de arena.

olla popular
Olla popular en Concordia.

Olla popular en Concordia.

La iniciativa funciona de manera móvil. El grupo se traslada a diferentes zonas de la ciudad para cocinar en el lugar y comparte su mensaje: “Cocinamos con amor para compartir” y “Un plato de comida puede cambiar el día de alguien”. Su lema es “Entre todos podemos ayudar. Llevamos comida y esperanza”.

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Enzo Lescano es el promotor de esta iniciativa que nació con un compañero de trabajo, pero hoy el inconveniente que se les presenta a estos voluntarios es la falta de provisiones para llevar adelante estos gestos.

“La iniciativa comenzó con un compañero de trabajo, siempre hablábamos de la necesidad que hay, anteriormente había dado una copa de leche y después nos lanzamos para realizar una comida a gente que lo necesita. Justamente ahora, mi compañero por problemas personales no está acompañándome por lo que estoy con mi hermano y otras personas que se suman”, comentó Enzo a UNO.

Jóvenes solidarios

La última entrega de esos amigos fue en el barrio 27 de Noviembre sobre fines de mayo. “Ya hicimos varias ollas populares en los barrios y la idea es seguir haciéndolo en esos lugares que carecen de muchas necesidades. Por ahora no tenemos previsto hacer en algún lugar porque no contamos con las provisiones. Lamentablemente no podemos poner nosotros todas las cosas que se necesitan. Si bien somos un grupo, somos gente de trabajo que no podemos conseguir las cosas”, expresó.

Justamente, estos jóvenes recorren distintos barrios de Concordia con una olla popular preparando alimentos con un objetivo claro: llevar un plato de comida a personas carenciadas. “Hace un tiempo se difundió lo que hacíamos en nuestra página de Facebook ‘Olla Ambulante Concordia’ y recibimos alrededor de 20 barrios para que podamos ir. Le explicamos a la gente que estamos buscando colaboración y mientras la vayamos teniendo vamos a ir”, contó.

Para organizar las visitas, los jóvenes invitan a los vecinos a contactarlos. También reciben mensajes al WhatsApp de Enzo que es el 3454 16-9197. Al mismo tiempo remarcó que lo que más necesidad se tiene en cuanto a las colaboraciones pasa por alimentos, carne, pollo, verduras o cualquier ayuda que permita “seguir llevando un plato de comida a quienes lo necesitan”. “Está complicado, no estamos recibiendo donaciones. Se complica mucho conseguir pollo, carnes y verduras”, agregó.

La ayuda que llevan a los barrios de Concordia

La propuesta se suma a las múltiples acciones solidarias que sostienen vecinos en Concordia frente a la situación económica actual. Con una lógica ambulante, el grupo apuesta a acercar la ayuda directamente al territorio, sin puntos fijos.

“Recibimos muchos pedidos para que vayamos a los barrios, pero lamentablemente si la gente no colabora se nos complica a nosotros para poder asistir. Nosotros queremos ayudar desde donde podemos, nosotros ponemos nuestro tiempo, ponemos nuestra mano de obra. Si bien siempre terminamos poniendo algo nuestro, la intención es recibir colaboraciones”, manifestó.

Además de los pedidos, también este grupo de jóvenes han recibido la felicitación de la gente por brindarse para con quienes más lo necesitan. “En las redes la gente nos ha felicitado por lo que hacemos, pero preferiría que nos ayuden con un kilo de arroz al menos. Verle la cara a la gente cuando le das un plato de comida es algo muy lindo, una cosa que tendría que ser normal, lamentablemente hay quienes no lo tienen todos los días”, graficó.

Por último, Enzo también dejó en claro que este tipo de acciones les sacan a ellos mismos una sonrisa. “Es algo muy lindo compartir con la gente, tomar unos mates mientras cocinas con ellos. Nos gusta ayudar y ojalá podríamos volver lo antes posible a los barrios”, sentenció.

Concordia solidarios ollas populares
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