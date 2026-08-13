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APB: Rowing y Patronato dieron el golpe en el cierre de la primera fecha

Rowing debutó en el Torneo Clausura de la APB con una victoria ante Unión de Crespo. El Rojinegro superó a Ciclista

13 de agosto 2026 · 12:53hs
APB: Rowing y Patronato dieron el golpe en el cierre de la primera fecha

Rowing y Patronato capitalizaron la localía y debutaron con una victoria en el Torneo Clausura 2026 de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). El Remero derrotó 60 a 57 a Unión de Crespo en la Costanera Baja. Por su parte, el Rojinegro derrotó a Ciclista 59 a 57.

Emiliano González con 14 puntos, Amaro Abero y Lucca Sarno con 11 tantos cada uno fueron los goleadores del Remero. En el Cervecero Francisco Folmer terminó con 13 puntos.

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Por su parte, Simón Gómez fue el goleador de la sorpresiva victoria del Rojinegro, mientras que en el Verde Patricio Jacob anotó 10 unidades.

Síntesis del comienzo del segundo certamen de la temporada 2026 de la APB

El Torneo Clausura tiene una particularidad en su desarrollo: los equipos que participen simultáneamente de la Liga Provincial disputarán partidos que tendrán validez para ambas competencias.

El certamen comenzó el viernes 7 de agosto con el triunfo de Recreativo sobre Talleres por 67 a 59 en un juego válido por la primera fecha del Pre-Federal y el capítulo inaugural del Torneo Clausura.

Por su parte, Ciclista venció 76 a 69 a Quique. Este juego correspondió a la séptima fecha del certamen asociativo. Mientras que Olimpia le ganó 76 a 68 a Paracao en un juego válido por la 13° jornada de la APB.

Posiciones del Torneo Clausura

Ciclista 3 puntos (1-1)

Recreativo 2 puntos (1-0)

Patronato Recreativo 2 puntos (1-0)

Rowing Recreativo 2 puntos (1-0)

Olimpia 2 puntos (1-0)

Unión 1 punto (0-1)

Talleres 1 punto (0-1)

Paracao 1 punto (0-1)

Quique 1 punto (0-1)

APB Torneo Clausura Rowing
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