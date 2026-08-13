Organizan una peregrinación a Córdoba para recibir al Papa León XIV

La parroquia Santo Domingo Savio prepara una peregrinación para participar de la misa que el Sumo Pontífice celebrará el 10 de noviembre en el país.

La parroquia Santo Domingo Savio prepara una peregrinación para participar de la misa que el Sumo Pontífice celebrará el 10 de noviembre en el país.

La comunidad de la parroquia Santo Domingo Savio de Paraná se prepara para vivir uno de los acontecimientos religiosos más significativos del año: la llegada del Papa León XIV a la Argentina . Con ese objetivo, desde la institución organizan una peregrinación hacia la ciudad de Córdoba para participar de la misa que, de acuerdo con el cronograma previsto hasta el momento, el Sumo Pontífice celebrará el martes 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en la zona de la Escuela de Aviación.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del párroco, el padre Walter Minigutti , y es coordinada por integrantes de la comunidad. Una de ellas es Andrea Cerutti, quien participa activamente de la vida parroquial y coordina el área de Catequesis. En diálogo con UNO, explicó los detalles de la convocatoria y destacó el entusiasmo que ya despierta la posibilidad de acompañar la visita papal. “Estamos ofreciendo esta gran oportunidad de poder transportarlos en un micro con seguro, donde vamos a brindar un refrigerio y donde vamos a tratar de coordinar de la mejor manera para que todas las personas que llamamos peregrinos puedan vivir este gran encuentro con nuestro Santo Padre”, señaló.

La visita del Papa León XIV a Paysandú genera expectativas en la ciudad entrerriana de Colón

La propuesta contempla la salida desde Paraná durante la madrugada del martes 10 de noviembre, con el objetivo de arribar a Córdoba durante la mañana y trasladarse directamente al predio donde se desarrollará la celebración. La misa está prevista, por ahora, para las 15.

Cerutti aclaró que el cronograma podría sufrir modificaciones a medida que se conozcan nuevos detalles oficiales sobre la visita, pero explicó que la comunidad ya trabaja en la organización para garantizar el traslado de quienes quieran participar.

El costo del viaje es de 160.000 pesos por persona e incluye el traslado en colectivo, seguro, refrigerio durante el trayecto y una vianda para el momento de la llegada.

La convocatoria ya tuvo una importante respuesta. Según contó, el primer colectivo ya se encuentra completo y se está conformando un segundo, para el cual todavía quedan algunos lugares disponibles. Quienes quieran obtener información pueden comunicarse con Andrea Cerutti al 343 4763293, contactarse con la parroquia Santo Domingo Sabio, ubicada en Miguel David 151, o consultar las redes sociales de la comunidad.

Peregrinación histórica

Más allá del traslado, la propuesta busca que el viaje sea entendido como una verdadera peregrinación. Por eso, desde la parroquia prevén generar un espacio de preparación previo y actividades durante el recorrido.

Cerutti explicó que, una vez conformado el grupo de peregrinos, comenzarán a compartir información, reflexiones y contenidos destinados a preparar espiritualmente a quienes participen. “Vamos preparando el corazón de cada uno para que ese momento sea totalmente especial y lo vivamos de una manera muy particular”, expresó.

Durante el viaje también está previsto rezar el Santo Rosario y generar un clima de encuentro entre quienes integren la delegación.

La propuesta no establece una edad mínima estricta. Entre las personas que ya se anotaron hay niños pequeños y adultos mayores. Cerutti contó que hay inscriptos desde los tres años hasta personas de más de 70. “Tenemos niños de tres y siete años hasta personas adultas, más de 70 años, que tienen una alegría y un entusiasmo”, destacó la coordinadora, quien aseguró que las consultas que recibe reflejan el interés y la expectativa que genera el acontecimiento.

El padre Walter Minigutti es el impulsor del viaje a Córdoba para vivir un momento histórico

Por qué eligieron Córdoba

La organización evaluó distintos destinos posibles para acompañar la visita papal, entre ellos Buenos Aires y otras ciudades que forman parte del recorrido previsto para León XIV. Finalmente, optaron por Córdoba.

Según explicó Cerutti, una de las razones fue la posibilidad de contar con un recorrido que, de acuerdo con la evaluación realizada junto con la empresa de transporte, podría resultar más sencillo desde el punto de vista logístico. “Nos sugirieron Córdoba, ya que el movimiento es un poco menor al de Buenos Aires. Si bien también se estiman más de 700.000 personas en el predio, es una ruta un poco más tranquila de llegar y más cerca”, explicó.

También se analizó la posibilidad de trasladarse a Paysandú, pero la alternativa fue descartada debido a las dificultades adicionales que podría implicar el cruce fronterizo y los controles de Aduana. De esta manera, Córdoba se convirtió en el destino elegido para la peregrinación organizada desde Santo Domingo Savio.

El predio de FADEA, donde está prevista la misa, tiene además un antecedente significativo para la comunidad católica argentina: allí celebró una misa el papa Juan Pablo II durante su visita al país.

Preparativos

La llegada de León XIV constituye un acontecimiento de especial relevancia para la Iglesia argentina. La visita se produce después de varias décadas desde el último viaje de un Papa al país y genera expectativa entre distintas comunidades católicas.

En Santo Domingo Savio, la preparación no se limita a quienes viajarán a Córdoba. La visita papal también comenzó a ser trabajada dentro de los distintos grupos que forman parte de la parroquia. Cerutti, quien coordina la catequesis, explicó que el acontecimiento ya está siendo abordado con los niños a través de las catequistas. “Desde cada grupo se ha empezado a trabajar. En los niños se va transmitiendo a través de las catequistas esta llegada, este encuentro que es un momento histórico para todos”, señaló.

Además, anticipó que durante noviembre, desde el comienzo del mes, la comunidad tiene previsto realizar una novena y profundizar los espacios de oración. El objetivo, explicó, será acompañar la llegada del Papa desde la fe y pedir que el encuentro se desarrolle en un clima de paz y convivencia.