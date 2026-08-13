Paraná mejorará las piletas del Complejo El Sol y sumará criterios de accesibilidad.

El Complejo El Sol será puesto en valor con la reparación de una piscina y mejoras de accesibilidad para fortalecer un espacio de la zona Oeste.

La Municipalidad de Paraná avanzará con la puesta en valor de las piletas del Complejo El Sol, en San Agustín , con el objetivo de mejorar las instalaciones y garantizar mejores condiciones para las actividades recreativas y deportivas durante la próxima temporada estival.

La intervención contempla la reparación de una de las piscinas y la incorporación de criterios de accesibilidad. Los trabajos serán realizados con mano de obra municipal y permitirán fortalecer un espacio de referencia para la comunidad de la zona Oeste, que recibe durante el año a unos 500 niños y también desarrolla actividades destinadas a personas mayores.

La Municipalidad avanzará con obras de mejora y accesibilidad en el Complejo El Sol

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, explicó que la obra se llevará adelante en el marco del Presupuesto Participativo, a partir de la decisión adoptada por los propios vecinos. "La comunidad definió que, en este momento, la prioridad es poner en valor las piletas del Complejo El Sol y mejorar un espacio que tiene un fuerte impacto en la vida cotidiana de los vecinos de la zona Oeste", señaló.

El funcionario destacó que la intervención permitirá mejorar las condiciones del complejo de cara a la temporada estival y explicó que el proyecto originalmente previsto contemplaba la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM). "El contexto económico nos llevó a replantear esa iniciativa y volver a consultar a los vecinos. A partir de ese diálogo, se decidió destinar los recursos a una obra que hoy responde de manera más directa a las necesidades de la comunidad", indicó.

En este sentido, Clavenzani resaltó el valor de que los recursos municipales puedan orientarse hacia una necesidad definida por los propios vecinos. "El Presupuesto Participativo permite que el Estado acompañe las prioridades que plantea cada comunidad y que las obras respondan a necesidades concretas. En este caso, vamos a mejorar un espacio deportivo y recreativo que es utilizado por cientos de niños y personas mayores", sostuvo.

La subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, remarcó la importancia que tiene el espacio para los vecinos y destacó que la intervención permitirá mejorar las condiciones de un lugar que cumple un rol social, deportivo y recreativo para la comunidad.

"Es un complejo que tiene una gran importancia para el barrio. Allí participan alrededor de 500 niños y también se desarrollan propuestas para personas mayores, por lo que mejorar sus instalaciones significa fortalecer un espacio de encuentro para toda la comunidad", señaló.

La decisión de avanzar con esta obra surgió de una asamblea comunitaria en la que los vecinos evaluaron las prioridades de la zona y acordaron reemplazar el proyecto original del SUM por la puesta en valor de las piletas.

En este sentido, la directora general de Presupuesto Participativo, Juliana Viola, señaló: "Entendemos que las mejores políticas públicas son aquellas que se construyen junto a la comunidad. Esta asamblea fue una muestra de ello: informamos, escuchamos, deliberamos y fueron los propios vecinos quienes consensuaron que la prioridad para la zona Oeste era poner en valor el complejo de piletas".

La iniciativa se enmarca en el Presupuesto Participativo, una herramienta impulsada por la Municipalidad de Paraná que permite a los vecinos intervenir en la definición del destino de una parte de los recursos municipales, de acuerdo con las necesidades y prioridades de cada comunidad.