El sábado 15 de agosto, Bonafide Café de Paraná será escenario de una jornada sobre historia, arte, arquitectura y paisaje de la ciudad.

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos.

En el marco de los festejos por los 200 años de Paraná, se realizará un nuevo encuentro de los tradicionales Desayunos Históricos, una propuesta que combina historia, cultura y gastronomía.

La actividad tendrá lugar el sábado 15 de agosto, desde las 9.15 , en Bonafide Café, ubicado en Buenos Aires 60, en la Galería de Las Luces.

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Historia, arte y arquitectura

Durante el encuentro, los participantes compartirán un desayuno mientras recorren distintos aspectos de la identidad de Paraná, con especial atención en su historia, arte, arquitectura y paisaje.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro y reflexión sobre el patrimonio y la historia de la ciudad, en el marco de la conmemoración de sus dos siglos.

Música y sorpresas

Como parte de la jornada también habrá música y distintas sorpresas para los asistentes, con la intención de ofrecer una alternativa diferente para disfrutar la mañana del sábado.

La actividad propone combinar el intercambio sobre la historia local con un momento de encuentro y recreación.

Cómo participar

Los interesados en participar deben realizar una reserva previamente, debido a que los cupos son limitados.

Para obtener información y reservar un lugar, se puede comunicar al 343-4041948.

El encuentro será en Bonafide Café, Buenos Aires 60, Galería de Las Luces, el sábado 15 de agosto a las 9.15.