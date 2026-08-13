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Marcelo Gallardo, en carpeta para dirigir la Selección de Ecuador

Marcelo Gallardo es uno de los entrenadores apuntados para suplantar a Sebastián Beccacece en la conducción técnica de la Tri.

13 de agosto 2026 · 12:53hs
Marcelo Gallardo, en carpeta para dirigir la Selección de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) busca entrenador tras la salida de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, y entre un listado de nombres que manejan, el principal candidato a tomar las riendas del seleccionado es el de Marcelo Gallardo.

El entrenador se encuentra disponible tras su salida de River; sin embargo, desde Ecuador saben que convencerlo no será sencillo, aunque ya iniciaron los contactos informales, los cuales estuvieron a cargo de Francisco Egas, presidente de la FEF.

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De esta manera, desde Ecuador mantienen su esquema de trabajo y elección, ya que establecieron para la búsqueda no involucrarse en un proyecto ya constituido con otro entrenador que, por ejemplo, se encuentre trabajando de manera activa en un plantel, revelaron en TyC Sports.

¿ Gallardo es el elegido por Ecuador?

La lista de apuntados es larga, pero Gallardo saca ventaja para tomar el mando ya que se encuentra sin trabajo, más allá de sus pergaminos como director técnico.

Cabe recordar que dejó al cuadro 'Millonario' hace poco menos de cinco meses, momento en el que puso fin a su segundo ciclo tras la derrota ante Vélez por 1-0, que significó la duodécima caída del equipo en los últimos 20 partidos oficiales.

Marcelo Gallardo Ecuador
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