Megaoperativo en Concordia con 54 allanamientos y 16 detenciones

El accionar de las fuerzas provinciales se llevó a cabo desde la última madrugada en Concordia. Hay 16 detenidos contra el narcomenudeo.

12 de noviembre 2025 · 17:32hs
Las autoridades de la justicia local y provincial asistieron a los operativos llevados a cabo durante las últimas horas.

En un procedimiento sin precedentes en la ciudad de Concordia, la Policía de Entre Ríos llevó adelante 54 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por causas de narcomenudeo, con la intervención del Ministerio Público Fiscal y la coordinación de la Jefatura Departamental de Concordia.

Operativo para combatir el narcomenudeo en Concordia.&nbsp;

El operativo comenzó en la madrugada y contó con la participación de decenas de funcionarios policiales de distintas áreas, bajo la dirección del fiscal Fabio Zabaleta, quien encabezó la investigación que permitió desarticular una red vinculada al tráfico de estupefacientes en la región.

Resultados en Concordia

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se hizo presente en el lugar junto al jefe de Policía, Claudio González para acompañar al personal y supervisar las tareas. "Este es un procedimiento histórico. Son 54 allanamientos simultáneos, un despliegue muy importante y una muestra clara del trabajo en equipo entre la Policía y la Justicia", expresó el ministro.

En ese sentido, Roncaglia destacó la planificación y el compromiso del personal: "Felicitamos al fiscal Zabaleta, y a toda la departamental Concordia, que viene trabajando con esfuerzo y dedicación. Esto demuestra que cuando hay coordinación y profesionalismo, los resultados se ven".

El accionar del Ministerio Público Fiscal

Por su parte, el fiscal Fabio Zabaleta, subrayó que varias de las personas sospechadas fueron detenidas y se secuestraron elementos de interés para la causa, como armas, estupefacientes y dispositivos electrónicos que serán analizados en las próximas horas.

"Este operativo apunta a combatir el narcomenudeo y su impacto en la juventud, un flagelo que destruye vidas y comunidades. Estamos decididos a enfrentarlo con toda la fuerza de la ley", aseguró el funcionario judicial.

El ministro recordó además que durante el año se realizaron procedimientos complementarios sobre la ruta nacional 14, donde se decomisaron más de 80 kilos de marihuana y 12 kilos de cocaína, reforzando el trabajo articulado con las fuerzas federales y provinciales.

Resultado del operativo

Desde la fuerza precisaron que, tras los allanamientos hay 16 personas detenidas, 9 hombres mayores de edad, 6 mujeres mayores de edad y 1 menor de edad.

Además, secuestraron 18 armas de fuego: 2 armas de fuego tipo rifle carabina cal 22, 2 armas de fuego tipo rifle carabina cal 22, 1 arma de fuego tipo rifle carabina cal 22, 1 arma de fuego tipo rifle carabina cal 22 (con mira telescópica), 2 armas de fuego tipo revolver cal 38, 1 arma de fuego tipo revolver cal 32, 1 arma de fuego tipo revolver cal 22, 1 arma de fuego tipo revolver cal 32, 1 arma de fuego tipo revolver cal 22, 1 aire comprimido reformado a calibre 22, 1 aire comprimido reformado a calibre 22, 1 aire comprimido reformado a calibre 22, 1 arma de fuego casera o tumbera calibre a determinar, (01) un arma de fuego tipo revolver cal 22, 1 arma pistola 9mm, 1 escopeta calibre 28.

También procedieron al secuestro de cartuchería – (total 7326), 602 cartuchos en total calibre 22, 50 un cartucho completo 32, 60 un cartucho completo 38, 30 cartuchos calibre 12/70.

Además secuestraron un chaleco antibalas y 2 equipos de comunicación HT.

También procedieron al secuestro de 271,6 gramos de marihuana, 60 gramos de cocaína, 10 plantas de marihuana de aproximadamente 50 centímentros de altura. Y una suma total de $ 5,400,000.

De las viviendas se llevaron también una motocicleta sobre la que pesaba un pedido por hurto desde el 7 de septiembre de este año y 130 teléfonos celulares.

