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Más de 20 plantas de marihuana secuestradas en Concordia

En un operativo policial se secuestraron 21 plantas de marihuana en una vivienda de Concordia. La plantación superaba el límite permitido.

21 de abril 2026 · 18:48hs
Las plantas de marihuana las poseía un hombre de 43 años en su vivienda.

Las plantas de marihuana las poseía un hombre de 43 años en su vivienda.

En un operativo llevado a cabo este lunes en Concordia se procedió al secuestro de 21 plantas de marihuana en una vivienda. Personal de Comisaría Primera dio cumplimiento a una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en inmediaciones de Cortada Maldonado, entre calles 71 y 73.

marihuana
Operativo por marihuana.&nbsp;

Operativo por marihuana.

Al momento de la inspección, los efectivos encontraron un total de 30 plantas de Cannabis sativa en el lugar, lo que motivó la inmediata verificación de la situación legal del cultivo.

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Según se informó, el morador de la vivienda, un hombre de 43 años, presentó credencial vigente del Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), lo que en principio habilitaba el cultivo con fines medicinales, consignó Diario Río Uruguay.

La resolución en Concordia

Sin embargo, tras las tareas de verificación, se determinó que la plantación superaba tanto la cantidad de ejemplares como los metros cuadrados autorizados por el registro oficial.

Ante esta irregularidad, se procedió al secuestro de 21 plantas que se encontraban en estado de floración, quedando el resto sujeto a las disposiciones legales vigentes. El fiscal Martín Núñez dispuso las medidas de rigor correspondientes al caso.

Concordia marihuana Operativo
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