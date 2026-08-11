ATE alertó que el 87% de los estatales tiene deudas vigentes

“Los trabajadores se endeudan para vivir”, advirte ATE. En Entre Ríos, 9 de cada 10 hogares tienen deudas y la mayoría usa financiamiento para subsistir

“Los trabajadores se endeudan para vivir”, advirte ATE. En Entre Ríos, 9 de cada 10 hogares tienen deudas y la mayoría usa financiamiento para subsistir

“Los trabajadores se endeudan para vivir”, advirte ATE. En Entre Ríos, 9 de cada 10 hogares tienen deudas y la mayoría usa financiamiento para subsistir

El endeudamiento de las familias trabajadoras dejó de ser una situación excepcional y se convirtió en una estrategia de supervivencia. Así lo confirma un relevamiento nacional difundido por ATE Nacional , que señala que el 87% de las y los trabajadores estatales tiene deudas vigentes y que el 40% recurre al crédito para afrontar gastos básicos como alquiler, salud, educación y alimentación. A su vez, el 73% mantiene deudas con más de una entidad.

ATE Entre Ríos advierte que estos datos expresan una realidad que también atraviesa a las familias de trabajadores provinciales y, más aún, municipales: cuando el salario no alcanza, aparece la tarjeta de crédito, el préstamo personal, el adelanto de haberes o el financiamiento de una deuda para poder pagar otra.

Los datos estadísticos locales confirman que casi 9 de cada 10 hogares en Entre Ríos (un 84%) poseen deudas, y la gran mayoría utiliza ese financiamiento como un mecanismo de subsistencia diaria.

No podemos naturalizar que quienes trabajan todos los días para sostener el Estado tengan que endeudarse para comer, pagar un alquiler, trasladarse o atender una necesidad de salud. Esto no es un problema individual: es la consecuencia de salarios que han perdido poder adquisitivo.

Endeudarse para llegar a fin de mes

El relevamiento nacional muestra que el deterioro de los ingresos tiene consecuencias que van mucho más allá de la economía familiar. Más del 55% de las personas consultadas recurre al pluriempleo para complementar sus ingresos, mientras que una proporción importante de las familias recorta actividades recreativas, busca permanentemente precios y promociones o asume tareas que antes podía delegar.

La situación también impacta sobre la salud integral. El informe registra un fuerte deterioro de la salud mental y emocional entre las personas consultadas, asociado al cansancio, la angustia, la ansiedad y la imposibilidad de contar con tiempo y recursos suficientes.

A este escenario se suma el crecimiento de la morosidad. En mayo de 2026, la irregularidad de las familias en el sistema financiero alcanzó el 15,5%, mientras que los préstamos personales y las tarjetas de crédito representaron el 73% del saldo irregular bancario.

En el caso de las billeteras virtuales, la mora llegó al 29,6%, superando incluso el registro alcanzado durante la pandemia.

Estos indicadores muestran que el problema no es la falta de voluntad de pago de las familias, sino la creciente dificultad para sostener obligaciones financieras con ingresos que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

En Entre Ríos, el salario también está en emergencia

"Esta realidad tiene una expresión concreta en los hogares de las y los trabajadores provinciales y municipales. Los salarios estatales deben afrontar una canasta cada vez más costosa, mientras los aumentos salariales resultan insuficientes para recuperar lo perdido. La consecuencia es directa: mayor endeudamiento, reducción del consumo, extensión de las jornadas laborales y deterioro de las condiciones de vida. El ajuste no desaparece: se traslada del Estado a los hogares de las y los trabajadores".

ATE Entre Ríos reclamó al Gobierno provincial, nacional, y a cada uno de los municipios una política salarial que permita recuperar efectivamente el poder adquisitivo y que deje de utilizar los salarios como variable de ajuste. “No queremos trabajadores endeudados para sobrevivir. Queremos salarios dignos que permitan vivir del trabajo”, sostienen desde el gremio.

Paritaria real y recuperación salarial

Se reafirma que la salida a esta situación requiere una recomposición salarial urgente y por encima de la inflación, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. También, se reclama estabilidad laboral, condiciones dignas de trabajo y políticas que garanticen la protección integral de las y los trabajadores estatales.

"El salario no puede ser una variable de ajuste. Trabajar no puede significar endeudarse para comer, pagar el alquiler o acceder a la salud. El Sindicato continuará impulsando la organización y la lucha colectiva en defensa de los salarios, las jubilaciones y los derechos de las y los trabajadores. Porque la deuda de las familias no se resuelve con más deuda: se resuelve con salarios dignos", puntualizaron.