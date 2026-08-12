PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa. El conjunto francés, vigente ganador de la Champions League, se impuso en el Stadion Salzburg de Austria y consiguió el primer título continental de la nueva temporada.

El equipo dirigido por Luis Enrique comenzó mejor el encuentro y encontró la ventaja a los 20 minutos del primer tiempo. Khvicha Kvaratskhelia apareció para abrir el marcador y poner al campeón de Europa arriba en una final que tuvo varias situaciones de peligro. Aston Villa reaccionó después del golpe y comenzó a generar oportunidades para llegar al empate. El conjunto inglés tuvo algunas ocasiones claras, pero no logró aprovecharlas en los primeros minutos.

La insistencia finalmente tuvo premio en el cierre de la primera etapa. En la última jugada antes del descanso, Brian Madjo, delantero de apenas 17 años, apareció para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo conducido por Unai Emery. El empate cambió el escenario para el segundo tiempo. Ambos equipos salieron en busca del título y el partido ganó intensidad, con llegadas frente a los dos arcos.

PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

A los 16 minutos del complemento, PSG volvió a golpear. Désiré Doué convirtió el 2-1 después de una jugada que debió ser revisada por el VAR. La tecnología terminó convalidando el tanto y el conjunto parisino recuperó la ventaja en el momento más importante de la definición. Aston Villa intentó reaccionar en los minutos finales y buscó nuevamente la igualdad, pero PSG logró sostener el resultado y terminó celebrando una nueva conquista internacional.

El equipo francés llegó a esta definición después de haber ganado la Champions League, mientras que Aston Villa se presentó como campeón de la Europa League. Por eso, el encuentro en Salzburgo enfrentó a los dos ganadores de las principales competencias continentales de la temporada anterior.