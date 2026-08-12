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PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

El equipo parisino derrotó al conjunto inglés en Austria y sumó un nuevo título después de conquistar la Champions League.

12 de agosto 2026 · 18:56hs
PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa.

PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa.

PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa. El conjunto francés, vigente ganador de la Champions League, se impuso en el Stadion Salzburg de Austria y consiguió el primer título continental de la nueva temporada.

El equipo dirigido por Luis Enrique comenzó mejor el encuentro y encontró la ventaja a los 20 minutos del primer tiempo. Khvicha Kvaratskhelia apareció para abrir el marcador y poner al campeón de Europa arriba en una final que tuvo varias situaciones de peligro. Aston Villa reaccionó después del golpe y comenzó a generar oportunidades para llegar al empate. El conjunto inglés tuvo algunas ocasiones claras, pero no logró aprovecharlas en los primeros minutos.

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La insistencia finalmente tuvo premio en el cierre de la primera etapa. En la última jugada antes del descanso, Brian Madjo, delantero de apenas 17 años, apareció para marcar el 1-1 y devolverle la ilusión al equipo conducido por Unai Emery. El empate cambió el escenario para el segundo tiempo. Ambos equipos salieron en busca del título y el partido ganó intensidad, con llegadas frente a los dos arcos.

PSG le ganó 2-1 a Aston Villa y se consagró campeón de la Supercopa de Europa

A los 16 minutos del complemento, PSG volvió a golpear. Désiré Doué convirtió el 2-1 después de una jugada que debió ser revisada por el VAR. La tecnología terminó convalidando el tanto y el conjunto parisino recuperó la ventaja en el momento más importante de la definición. Aston Villa intentó reaccionar en los minutos finales y buscó nuevamente la igualdad, pero PSG logró sostener el resultado y terminó celebrando una nueva conquista internacional.

El equipo francés llegó a esta definición después de haber ganado la Champions League, mientras que Aston Villa se presentó como campeón de la Europa League. Por eso, el encuentro en Salzburgo enfrentó a los dos ganadores de las principales competencias continentales de la temporada anterior.

PSG Aston Villa Europa Supercopa
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