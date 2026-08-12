La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

En septiembre Las Águilas estarán en la capital entrerriana para prepararse de cara al Mundial. Disputarán partidos amistosos contra la Selección Entrerriana.

La Selección Argentina Femenina de hockey sobre patines se preparará en Paraná.

Paraná será sede de una concentración de Las Águilas, la Selección Argentina Femenina de Hockey sobre Patines , que tiene previsto realizar jornadas de entrenamiento en la ciudad durante septiembre, en el marco de su preparación para el próximo Mundial de la especialidad, que tendrá lugar en Paraguay.

Si bien la fecha definitiva de la visita todavía no está confirmada, la llegada del seleccionado nacional representa un acontecimiento de relevancia para el hockey sobre patines de Entre Ríos. Durante su estadía, está previsto que Las Águilas disputen encuentros amistosos frente a la Selección Entrerriana Femenina Senior.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines inició la convocatoria de la selección provincial

La presencia del equipo argentino permitirá a las jugadoras de la provincia afrontar una experiencia de alto nivel competitivo, además de generar un espacio de intercambio y aprendizaje con integrantes del seleccionado nacional.

Vuelve a formarse la Selección Entrerriana Senior

La visita de Las Águilas coincidirá, además, con un momento especial para el hockey sobre patines entrerriano: después de varios años, volverá a conformarse la Selección Entrerriana Femenina Senior.

El combinado provincial comenzará sus entrenamientos durante este fin de semana largo y contará con jugadoras provenientes de distintos clubes de Paraná y la región. La convocatoria incluye representantes de Unión de San Guillermo, de Santa Fe, e Independiente de Gualeguaychú, además de jugadoras de los clubes paranaenses Recreativo, Rowing, Neuquén y Talleres.

De esta manera, el regreso del seleccionado provincial permitirá reunir a deportistas de diferentes instituciones y avanzar en la preparación de un equipo que volverá a representar a Entre Ríos en la categoría Senior.

Para fortalecer el crecimiento del hockey sobre patines

La llegada de Las Águilas y la conformación nuevamente de la Selección Entrerriana Senior generarán un encuentro deportivo de importancia para el hockey sobre patines de la región.

Para las jugadoras entrerrianas, será la posibilidad de medirse ante representantes del máximo nivel nacional, compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos. A su vez, la presencia del seleccionado argentino en Paraná contribuirá a acercar a las nuevas generaciones a referentes de la disciplina y a fortalecer los vínculos entre clubes y jugadoras.

La visita también apunta a seguir impulsando el crecimiento del hockey sobre patines en la provincia y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad.

La llegada de la Selección Argentina será posible gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, cuyo respaldo resulta fundamental para concretar la concentración y continuar fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en el territorio provincial.