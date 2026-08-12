Uno Entre Rios | Ovación | Selección

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

En septiembre Las Águilas estarán en la capital entrerriana para prepararse de cara al Mundial. Disputarán partidos amistosos contra la Selección Entrerriana.

12 de agosto 2026 · 16:30hs
La Selección Argentina Femenina de hockey sobre patines se preparará en Paraná.

Prensa CAP

La Selección Argentina Femenina de hockey sobre patines se preparará en Paraná.

Paraná será sede de una concentración de Las Águilas, la Selección Argentina Femenina de Hockey sobre Patines, que tiene previsto realizar jornadas de entrenamiento en la ciudad durante septiembre, en el marco de su preparación para el próximo Mundial de la especialidad, que tendrá lugar en Paraguay.

Si bien la fecha definitiva de la visita todavía no está confirmada, la llegada del seleccionado nacional representa un acontecimiento de relevancia para el hockey sobre patines de Entre Ríos. Durante su estadía, está previsto que Las Águilas disputen encuentros amistosos frente a la Selección Entrerriana Femenina Senior.

La gualeguaychuense Angelina Corvetto (de blanco) es una de las citadas por la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines inició la convocatoria de la selección provincial

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT.

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

La presencia del equipo argentino permitirá a las jugadoras de la provincia afrontar una experiencia de alto nivel competitivo, además de generar un espacio de intercambio y aprendizaje con integrantes del seleccionado nacional.

Vuelve a formarse la Selección Entrerriana Senior

La visita de Las Águilas coincidirá, además, con un momento especial para el hockey sobre patines entrerriano: después de varios años, volverá a conformarse la Selección Entrerriana Femenina Senior.

El combinado provincial comenzará sus entrenamientos durante este fin de semana largo y contará con jugadoras provenientes de distintos clubes de Paraná y la región. La convocatoria incluye representantes de Unión de San Guillermo, de Santa Fe, e Independiente de Gualeguaychú, además de jugadoras de los clubes paranaenses Recreativo, Rowing, Neuquén y Talleres.

De esta manera, el regreso del seleccionado provincial permitirá reunir a deportistas de diferentes instituciones y avanzar en la preparación de un equipo que volverá a representar a Entre Ríos en la categoría Senior.

Para fortalecer el crecimiento del hockey sobre patines

La llegada de Las Águilas y la conformación nuevamente de la Selección Entrerriana Senior generarán un encuentro deportivo de importancia para el hockey sobre patines de la región.

Para las jugadoras entrerrianas, será la posibilidad de medirse ante representantes del máximo nivel nacional, compartir experiencias y adquirir nuevos conocimientos. A su vez, la presencia del seleccionado argentino en Paraná contribuirá a acercar a las nuevas generaciones a referentes de la disciplina y a fortalecer los vínculos entre clubes y jugadoras.

La visita también apunta a seguir impulsando el crecimiento del hockey sobre patines en la provincia y a generar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad.

La llegada de la Selección Argentina será posible gracias al acompañamiento de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, cuyo respaldo resulta fundamental para concretar la concentración y continuar fortaleciendo el desarrollo de la disciplina en el territorio provincial.

Selección Paraná Hockey sobre patines Concentración
Noticias relacionadas
El certamen provincial llega este fin de semana a Hernández, el viernes arrancan los ensayos.

El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

Gerónimo Rulli ya posó con la camiseta de su nuevo club.

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Iván Delfino, DT de Colón de Santa Fe

Las incógnitas de Colón para recibir a Patronato

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza.

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Ver comentarios

Lo último

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Ultimo Momento
Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

Paraná celebra sus 200 años con un nuevo encuentro de los Desayunos Históricos

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Policiales
Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Causa ATER: rechazan la probation a un contador acusado de presuntas compensaciones fraudulentas

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Condena al diamantino Yamil Benavídez por liderar una cueva financiera en Santa Fe

Asalto comando en una estancia de Federación

Asalto comando en una estancia de Federación

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Homicidio en la Unidad Penal N°1 de Paraná: un interno murió tras ser apuñalado

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ruta 14: hallaron marihuana dentro de tubos de PVC durante un control

Ovación
La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

La Selección Argentina Femenina concentrará en Paraná

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Betsabé Páez fue convocada para los Juegos Suramericanos

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: Mucha fuerza

Cristiano Ronaldo acompañó a Messi tras la muerte de su padre: "Mucha fuerza"

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Gerónimo Rulli fue presentado en el Manchester City

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

Boca le ganó a Recoleta y acaricia la clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana

La provincia
Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Concordia: joven detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

San Benito implementará fotomultas para reforzar la seguridad vial y controlar infracciones de tránsito

Carolina Streitenberger: No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona

Carolina Streitenberger: "No podemos defender un sistema que sabemos que no funciona"

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Invitan a conocer la historia del Puerto Nuevo de Paraná

Dejanos tu comentario