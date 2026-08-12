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Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

El español de 46 años, que no dirige desde su salida del Barcelona en 2024, será el reemplazante de Ronald Koeman en el banco neerlandés hasta el Mundial 2030.

12 de agosto 2026 · 18:05hs
Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT.

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) anunció a Xavi Hernández, leyenda del Barcelona y campeón del mundo con España en 2010, como su nuevo entrenador hasta la próxima cita máxima del 2030, este miércoles a través de sus redes sociales.

El español de 46 años tendrá su primera experiencia al frente de un seleccionado y será el reemplazante de Ronald Koeman, quien había renunciado a su cargo el pasado 30 de junio, un día después de la eliminación de la Naranja Mecánica de la Copa del Mundo a manos de Marruecos en los 16vos de final.

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Vale la pena destacar que esta no es la primera vez que Xavi releva a Koeman en el banco de suplentes. En noviembre de 2021, suplió al neerlandés como entrenador del Barcelona y ahora volvió a hacerlo nuevamente en Países Bajos.

Si bien el anuncio de la KNVB no brinda muchos detalles al respecto, expresa que el contrato del excompañero de Lionel Messi en el Barcelona se extenderá hasta el Mundial 2030. Es decir, tendrá la Eurocopa, que se celebrará en 2028 en Reino Unido e irlanda, y la cita máxima como sus principales objetivos en el horizonte futbolístico.

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT.

Países Bajos anunció a Xavi Hernández como su nuevo DT.

Otro dato para destacar es que Xavi es el primer técnico extranjero de la Oranje desde el austríaco Ernst Happel, quien asumió en 1974 y llevó a la mítica Naranja Mecánica hasta la final del Mundial 1978, en la que cayó 3 a 1 ante la Argentina en tiempo suplementario en el estadio Monumental.

Vale la pena recordar que el campeón del mundo con España en 2010 no está al frente de ningún equipo desde su partida del banco del Barcelona en junio de 2024. Durante su etapa en el cuadro catalán, en la que dirigió 143 partidos, conquistó dos títulos: la Liga y la Supercopa española en 2023. Previamente, también había sumado experiencia en el fútbol qatarí, como DT del Al-Sadd SC, con el que levantó siete trofeos.

Xavi tendrá su debut oficial en el banco neerlandés el próximo 24 de septiembre ante Alemania en el Johan Cruijff Arena por la primera fecha de la Nations League. Lo cierto es que al catalán lo espera un fixture exigente, ya que tres días después sus dirigidos visitarán a Serbia, mientras que el 1 y el 4 de octubre se enfrentarán contra Grecia y nuevamente ante los balcánicos, respectivamente.

Xavi Hernández Países Bajos Barcelona España
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