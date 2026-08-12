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El Rally Entrerriano por un nuevo intento a Hernández

Si el clima lo permite este fin de semana el Rally Entrerriano correrá por los caminos aledaños a Hernández. Este jueves arriban los equipos.

12 de agosto 2026 · 18:05hs
El certamen provincial llega este fin de semana a Hernández

El certamen provincial llega este fin de semana a Hernández, el viernes arrancan los ensayos.

Si las condiciones climáticas lo permiten, el Rally Entrerriano disputará una nueva fecha de la temporada en la localidad de Hernández, donde se tuvo que suspender la pasada semana por las condiciones climáticas.

Rally Entrerriano en Hernández.

Rally Entrerriano en Hernández.

Cabe destacar que el epicentro de la carrera será en el Polideportivo Municipal General San Martin, que desde este jueves por la tarde comenzará a recibir a los equipos, oficiando de Parque de Servicios, Dirección de la Prueba y Parque Cerrado, entre etapas.

Se canceló la cuarta de la temporada y ya tiene nueva fecha de realización.

El Rally Entrerriano posterga su visita a Hernández

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La actividad oficial arrancará este viernes a las 9.30 con la Administrativa y desde el mediodía será la Técnica Previa. También promediando la mañana comenzará el reconocimiento por parte de las tripulaciones, de los dos tramos de velocidad.

Por la tarde, a las 16.30 los autos de competición tomarán contacto por primera vez con los caminos en el Shakedown y la primera jornada coronará el día con la Largada Promocional a las 20.30 en la explanada del Mural a Diego Maradona, en el Predio del Ferrocarril.

Los especiales que tendrá Hernández

Las pruebas especiales para la carrera serán dos, una denominada Estación Ferrocarril-Hernández de 13,90 kilómetros y la otra será Hernández-Betbeder de 11,43 kilómetros, realizando dos pasadas por cada tramo en cada jornada, para totalizar 101,32 kilómetros cronometrados.

Rally Hernández Clima Entrerriano
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