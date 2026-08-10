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Sofía Gan es la primera mujer en dirigir el socialismo entrerriano

En un hecho sin precedentes para la historia política del distrito, Sofía Gan se convirtió en la primera mujer en presidir el Partido Socialista.

10 de agosto 2026 · 20:16hs
Sofía Gan es la nueva presidenta del Partido Socialista.

Sofía Gan es la nueva presidenta del Partido Socialista.

El Partido Socialista de Entre Ríos llevó a cabo la renovación de sus autoridades provinciales. En un hecho sin precedentes para la historia política del distrito, Sofía Gan se convirtió en la primera mujer en presidir el socialismo entrerriano.

Con la participación de más de 70 referentes locales y figuras de peso nacional, la jornada selló el inicio de una nueva etapa orgánica para el espacio. Acompañada por Juan Carlos Meilliard, Gan dio comienzo al mandato de la nueva Junta Provincial, la cual conducirá los destinos de la fuerza política durante los próximos dos años.

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El encuentro contó con un fuerte acompañamiento dirigencial de escala provincial y nacional. Estuvieron Mónica Fein, presidenta del Partido Socialista a nivel nacional; Pablo Farías, diputado nacional; Marcelo Borghesan, intendente de la ciudad de Chajarí; Tamara Godoy, presidenta de la Federación Universitaria Entrerriana (FUER) y referente del Movimiento Nacional Reformista (MNR), entre otros.

Durante la jornada, las y los dirigentes debatieron sobre el complejo escenario nacional y la realidad socioeconómica de la provincia. El análisis colectivo coincidió en la urgente necesidad de consolidar la unidad, promover el diálogo transversal y profundizar el trabajo territorial para construir una propuesta política sólida que entienda los dolores y expectativas de los entrerrianos.

La palabra de Sofía Gan

Al asumir la presidencia del Partido Socialista de Entre Ríos, Sofía Gan destacó que esta nueva etapa estará marcada por una construcción colectiva, territorial y abierta a la sociedad, con el desafío de recuperar el protagonismo político del socialismo entrerriano.

“Asumo con muchísimo orgullo y, sobre todo, con una enorme responsabilidad la conducción de un partido que tiene 130 años de historia. Esa historia no puede ser solamente algo que recordemos: tiene que ser el punto de partida para animarnos a construir lo que viene.”

Gan remarcó que uno de los principales desafíos de la nueva conducción será fortalecer al socialismo en cada localidad de Entre Ríos y volver a poner al partido en el centro de los debates que atraviesan a la provincia.

“Queremos un Partido Socialista protagonista, que escuche, dialogue y construya; que vuelva a encontrarse con la sociedad y que tenga la capacidad de transformar esas demandas en propuestas concretas. Un socialismo que esté presente en cada departamento y en cada localidad, pero también abierto a construir con otros, porque ninguna fuerza política puede pensar por sí sola el futuro de Entre Ríos”, afirmó en sus redes sociales.

Finalmente, la nueva presidenta señaló que el desafío hacia 2027 excede lo electoral y requiere comenzar desde ahora a construir una alternativa con identidad, propuestas y vocación de futuro.

“El 2027 nos tiene que encontrar con un socialismo fortalecido, con propuestas y con vocación de protagonismo. Pero ese camino empieza hoy: recorriendo la provincia, formando nuevos dirigentes, abriendo espacios de participación y discutiendo qué Entre Ríos queremos para los próximos años. Tenemos historia. Ahora es tiempo de volver a construir futuro. Y esa construcción tiene que ser entre todos y todas”, sostuvo.

Sofía Gan Partido Socialista Entre Ríos
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