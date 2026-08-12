Un informe advirtió que los combustibles aumentaron muy por encima de los salarios. Un sueldo promedio pasó de comprar 26,3 tanques de 50 litros a 16,4.

Los combustibles subieron 558% desde diciembre de 2023 y superaron ampliamente el incremento de los salarios privados, según un informe de la Fundación Encuentro. El relevamiento indicó que esta diferencia provocó una caída del 38% en la capacidad de compra de nafta de un sueldo promedio.

De acuerdo con el estudio, el litro de nafta súper pasó de $311 a superar los $2.000 desde diciembre de 2023, cuando se produjo la devaluación del peso y comenzó la liberalización de los precios del sector. En el mismo período, los salarios privados acumularon una suba del 311%. Medido en dólares, el combustible también subió cerca de 45% en el último año.

La diferencia quedó reflejada en la cantidad de combustible que puede adquirir un trabajador: mientras en noviembre de 2023 un salario privado promedio permitía comprar 26,3 tanques de 50 litros, actualmente alcanza para 16,4, lo que representó una reducción del poder de compra del 38%.

El impacto de los combustibles sobre los precios

El informe señaló que el encarecimiento no afectó solamente a quienes utilizan vehículos particulares, debido a que los combustibles constituyen un componente central de los costos logísticos y productivos.

Según las estimaciones de la Fundación Encuentro, el aumento de la nafta y el gasoil puede explicar hasta 2,5 puntos porcentuales de la inflación anual, debido al traslado de los mayores costos del transporte hacia los precios finales.

El estudio remarcó que más del 80% de la producción agropecuaria, industrial y de bienes de consumo masivo se transporta por vía terrestre. Por esa razón, las variaciones del gasoil impactan en las tarifas de los fletes y posteriormente llegan a distribuidores, comercios y consumidores.

El precio interno y la producción de Vaca Muerta

Otro de los puntos analizados fue el mecanismo utilizado para establecer los valores internos de los combustibles. La Fundación planteó que, pese al crecimiento de la producción petrolera argentina, los precios mantienen como referencia valores internacionales.

El relevamiento indicó que la producción de Vaca Muerta creció 47% en el último año, mientras las refinerías operaron con elevados niveles de utilización. Sin embargo, cuestionó que el valor interno continúe vinculado a referencias internacionales.

Según el estudio, el esquema de paridad de importación contempla variables como valores externos de referencia, costos teóricos de transporte y seguros y márgenes internacionales de refinación, aun cuando una parte sustancial del combustible consumido se produce y procesa en el país.

El análisis sobre salarios y actividad económica

El trabajo también contrastó la evolución del precio de los combustibles con el desempeño del sector hidrocarburífero. En ese sentido, mencionó los resultados operativos obtenidos por YPF durante el segundo trimestre de 2026 y el crecimiento de la producción no convencional.

Para la Fundación Encuentro, la combinación entre valores internos ligados a referencias internacionales y salarios que evolucionaron por debajo del precio de la nafta trasladó una mayor carga hacia los hogares y diferentes actividades productivas.

En ese marco, el informe remarcó que el consumidor local paga la nafta y el gasoil a precios internacionales de referencia, pese a que el petróleo se extrae, refina y distribuye dentro del territorio nacional.

Finalmente, el informe reclamó mayor transparencia en la formación de los precios internos de los combustibles, la efectiva utilización en infraestructura de los fondos asignados por ley a las rutas y una revisión del esquema fiscal para evitar que la recaudación avance a costa del poder adquisitivo.