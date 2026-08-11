Cada 11 de agosto se conmemora el momento en que el capitán Tomás de Rocamora bautizó a la región con el nombre que la define hasta hoy: Entre Ríos

La historia de esta denominación se remonta a finales del siglo XVIII. El 11 de agosto de 1782, el capitán de dragones Tomás de Rocamora envió un detallado informe al virrey Juan José de Vértiz y Salcedo desde la localidad de Gualeguay. En dicho documento, Rocamora utilizó por primera vez la expresión Entre Ríos para referirse a la región, una elección motivada por la abundancia de ríos y arroyos que caracterizaban la geografía local, situada entre los ríos Paraná y Uruguay .

Apenas un día antes, el 10 de agosto, Rocamora ya había sugerido al Virrey la conveniencia de unificar bajo un solo comando a los partidos de Gualeguay, Gualeguaychú y Uruguay. Sus informes no eran solo geográficos, sino que incluían datos demográficos precisos: un censo de la época registró 310 hombres aptos para las armas y 320 "cabezas de rancho" en esos partidos, mientras estimaba que la población de Paraná superaba los 700 habitantes.

11 de agosto: El día que nació el nombre de la provincia de Entre Ríos

Rocamora poseía una fe inquebrantable en el potencial de la zona. En su informe del 11 de agosto, tras analizar la economía de la región, llegó a afirmar que, de seguirse sus planes, "antes de muchos años será la de Entre Ríos, la mejor Provincia de esta América".

La oficialización del nombre

La propuesta de Rocamora tuvo una acogida inmediata. El 4 de septiembre de 1782, el virrey Vértiz respondió desde Montevideo utilizando habitualmente el término para referirse a los "partidos de Entre Ríos". A partir de ese momento, la denominación comenzó a generalizarse hasta imponerse definitivamente.

A pesar de que en 1795 el cabildo de Santa Fe intentó recuperar el antiguo nombre de Partidos del Paraná, las gestiones no prosperaron y la identidad propuesta por Rocamora se mantuvo firme. Finalmente, en 1958, un decreto del Gobierno provincial institucionalizó el recuerdo de este acontecimiento, consolidando el 11 de agosto como el día del origen del nombre de la provincia