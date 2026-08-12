Teknofood defendió su modelo de nutrición escolar y detalla su desembarco en Entre Ríos

Teknofood emitió un descargo para clarificar su modelo de trabajo y trayectoria en nutrición institucional en medio del conflicto por los comedores escolares

Teknofood emitió un descargo para clarificar su modelo de trabajo y trayectoria en nutrición institucional en medio del conflicto por los comedores escolares

Ante las críticas y versiones difundidas recientemente sobre la calidad de sus productos , la empresa Teknofood S.A. emitió un descargo oficial para clarificar su modelo de trabajo y su trayectoria en la nutrición institucional.

La compañía, que se prepara para prestar servicios en más de 900 escuelas de Entre Ríos , aseguró que su objetivo no es simplemente distribuir alimentos, sino desarrollar programas que corrijan deficiencias nutricionales específicas en poblaciones vulnerables.

A principios de mes Padres y madres, Agmer y Fundación CAUCE presentaron demanda colectiva contra el Gobierno de Entre Ríos por el nuevo sistema en comedores escolares, con el objetivo es frenar la distribución de productos ultraprocesados en reemplazo del sistema actual con alimentos frescos, de elaboraciones locales a partir de compras en comercios de cercanía.

Este miércoles los demandantes convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer las acciones que se llevan adelante en la justicia por el cambio en el sistema de provisión de alimentos en los comedores escolares.

"Nutrición frente a saciedad"

En su comunicado, la firma enfatizó que "un niño puede haber comido y saciado el hambre y, sin embargo, no haberse alimentado correctamente". Bajo esta premisa, Teknofood desarrolla alimentos fortificados diseñados como vehículos para aportar hierro, zinc, calcio y vitaminas en proporciones planificadas.Según los datos técnicos aportados por la empresa, sus refrigerios cubren aproximadamente el 50% de las ingestas diarias recomendadas de micronutrientes, mientras que los almuerzos alcanzan el 30%. Estos productos cuentan con un perfil de grasas saludable y proteínas de alto valor biológico.

Respuesta a los cuestionamientos sobre la calidad

Respecto a las dudas sobre la composición de los alimentos, la empresa citó una Encuesta Alimentaria y Nutricional realizada en 2013 en Corrientes por el CESNI. Dicho estudio, que comparó a niños que consumían el programa con quienes no, concluyó que no hubo diferencias significativas en la ingesta de azúcares, grasas saturadas o trans, pero sí una mejora sustancial en la calidad nutricional, reduciendo drásticamente la carencia de vitaminas y minerales como el zinc y el folato.

La compañía justificó además el formato de sus productos —diseñados para requerir una infraestructura mínima— argumentando que permiten una prestación segura y homogénea en escuelas que carecen de cadena de frío o que se encuentran a grandes distancias.

Operativo en Entre Ríos

Para su implementación en territorio entrerriano, Teknofood ya estableció una oficina y un depósito en Colonia Avellaneda. La estructura incluye la contratación de 30 nutricionistas locales encargadas de monitorear el servicio, capacitar al personal escolar en higiene y promover hábitos saludables. Además, se prevé que la logística incorpore a unas 50 personas a través de una empresa transportista.

Aclaraciones sobre conflictos en otras provincias

El descargo también buscó desvincular a la firma de polémicas en otras jurisdicciones. Sobre Corrientes, aclararon que los faltantes de alimentos denunciados públicamente ocurrieron después de que finalizara su contrato en junio de 2025, bajo la gestión de otro proveedor. En cuanto a San Juan, donde se mencionaron supuestos sobreprecios, la empresa recordó su estabilidad de 20 años bajo distintos signos políticos y señaló que su última decisión fue no presentarse a licitación por considerar que los nuevos pliegos reducían los estándares de calidad.

Finalmente, desde Teknofood solicitaron "prudencia, mesura y responsabilidad" en el debate público, sosteniendo que la nutrición infantil no debe quedar atrapada en controversias políticas ajenas a su propósito.