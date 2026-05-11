Paraná inició con el pie derecho su participación en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte de Futsal, que se está disputando en Misiones. Por la primera fecha del Grupo B, en el Estadio Polideportivo Municipal Ernesto Finito Gehrmann de Posadas, goleó 7 a 1 a su par de Concepción.
Paraná goleó en su debut en el Campeonato Argentino de Selecciones B Norte
Por la primera fecha del Grupo B del certamen que se está disputando en Misiones, Paraná aplastó 7 a 1 a Concepción.
11 de mayo 2026 · 19:24hs
Lautaro Linián en dos oportunidades, Lautaro Linián, Kevin Orzuza, Dylan Vergara, Facundo Dietz y Joaquín Grillo marcaron los tantos del equipo que representa a la Asociación Paranaense de Fútbol de Salón (APFS).
La segunda presentación de Paraná será el martes, ocasión en la que se medirá desde las 20 ante Sáez Peña. El miércoles cerrará la primera fase ante Gualeguaychú. Este juego fue programado para las 16.