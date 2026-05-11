Paraná abrirá el Argentino de Selecciones B Norte de Futsal

Misiones será sede del Campeonato Argentino de Selecciones B Norte de Futsal. El certamen se disputará desde hoy y se extenderá hasta el viernes y contará con la presencia de dos representantes entrerrianos: Paraná y Gualeguaychú.

El combinado de la capital entrerriana y el elenco del sur provincial compartirán sector en la primera fase al integrar el Grupo B. Competirán en esta instancia junto a Concepción, Tucumán, y Sáez Peña, Chaco. La Zona A reunirá a Misiones Interior, Misiones Capital, Mar del Plata y San Rafael Mendoza.

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La delegación de Paraná

Paraná contará con el mismo cuerpo técnico del Seleccionado Femenino que obtuvo el cuarto puesto en el Argentino de Selecciones que se llevó adelante en Comodoro Rivadavia. Ayelén Gillij estará a cargo de la conducción técnica. El preparador físico es Facundo Mena. Mientras que el entrenamiento de arqueros esta a cargo de Nicolás Ortega.

El plantel del representante de la Asociación Paranaense está conformado por: Martín Andrade (Mariano Moreno), Juan Francisco Arce (Mariano Moreno C), Agustín Berón (Español), Adrián Chiavaro (Paraná Green), Facundo Dietz (Moreno), Lautaro Etienot (Atlético Neuquén), Alan Fernández (José Hernández), Mariano González (Atlético Neuquén), Joaquín Grillo (José Hernández), Lautaro Linián (Atlético Neuquén), Francisco Moya (Español), Kevin Orzuza (Español), Lucas Salvarini (José Hernández), David Vera (Español) y Dylan Vergara (Español).

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El combinado de la capital entrerriana enfrentará desde las 16 a Concepción en el Estadio Polideportivo Municipal Ernesto Finito Gehrmann, de Posadas. Este juego inaugurará el certamen organizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS). La segunda presentación de Paraná será el martes, ocasión en la que se medirá ante Sáez Peña. El miércoles cerrará la primera fase ante Gualeguaychú. Este juego fue programado para las 16.

La estructura de Gualeguaychú que competirá en Posadas

Gualeguaychú, por su parte, será dirigido por Felipe Espino, quien será secundado por Martín Hadad. El plantel está integrado por Carlos Perovinch (Defensores del Oeste) y Nahuel Fariña (Tigre) como arqueros; y los jugadores Matías Imas, Exequiel Sansón y Gastón Verón (Defensores del Oeste); Agustín Pérez, Thomas Taffarel y Lucas Espino (Tigre); Franco Santiago (CEF N°6); Tomás Puccio y Ulises Calatayud (Pueblo Nuevo); Miqueas Romani y Lucas Weber (Pescadores); Lucas Martinelli, Alan Sibelli y Sandro Tellechea (Sirio Libanés).

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Gualeguaychú debutará este lunes a las 18 ante Sáez Peña. El martes enfrentará a la misma hora a Concepción. Mientras que el miércoles medirá fuerzas ante Paraná, a partir de las 16.

Los selecciones que finalicen la primera fase en los primeros dos escalones avanzarán a semifinales. Esta instancia se llevará adelante el jueves. Los ganadores de estos juegos disputarán la final que fue programada para el viernes.