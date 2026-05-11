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Frío en Paraná: avanza una masa de aire y bajan las temperaturas

El ingreso de aire frío reforzará el ambiente otoñal en Entre Ríos durante esta semana. Paraná tendrá jornadas estables, sin lluvias.

11 de mayo 2026 · 07:16hs
frente frío en Entre Ríos.

archivos/UNO

frente frío en Entre Ríos.

Paraná y gran parte de Entre Ríos tendrán jornadas estables, sin lluvias y con mañanas frías durante los próximos días. El ingreso de una nueva masa de aire provocará un descenso térmico y consolidará condiciones típicas de otoño. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa mínimas cercanas a los 5 grados en la capital provincial.

El otoño comenzará a sentirse con mayor intensidad en Paraná y la región. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, una nueva masa de aire frío avanzará sobre el centro del país y provocará un marcado descenso de temperaturas durante esta semana.

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En la capital entrerriana se esperan jornadas estables, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de precipitaciones. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 5 y 7 grados, mientras que las máximas rondarán entre los 17 y 20 grados.

Frío en Paraná: avanza una masa de aire y bajan las temperaturas

tiempo frio 1
frente frío en Entre Ríos.

frente frío en Entre Ríos.

Para este lunes, el SMN prevé una mínima cercana a los 5 grados y una máxima de 17. En tanto, el martes se registraría un leve ascenso térmico con máximas que podrían alcanzar los 19 grados. Hacia mitad de semana el tiempo continuaría estable y con viento leve.

El ingreso de aire frío ya comenzó a sentirse en distintos puntos del país y forma parte de un escenario meteorológico que viene mostrando cambios bruscos durante este otoño. Días atrás, especialistas habían advertido sobre eventos de ciclogénesis y el avance de masas de aire polar que afectarían a gran parte de la región central argentina.

En Paraná, el ambiente se mantendría fresco durante las mañanas y noches, mientras que por las tardes el sol permitirá una leve recuperación térmica. No obstante, los especialistas recomiendan mantener ropa de abrigo, especialmente durante las primeras horas del día.

El panorama climático también impactará en otras ciudades de Entre Ríos, donde se esperan condiciones similares, con estabilidad atmosférica y ausencia de lluvias al menos hasta el próximo fin de semana.

frío temperaturas Entre Ríos Paraná
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