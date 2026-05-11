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Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

Trabajadores de quinielas se manifestaron en Paraná para rechazar la resolución que obliga a renovar la imagen de las agencias oficiales.

11 de mayo 2026 · 08:46hs
Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

Paraná: Agencieros protestaron frente al Iafas por el cambio de cartelería

Agencieros de distintos puntos de Entre Ríos se manifestaron este lunes por la mañana frente a la sede central del Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (Iafas), en Paraná, para expresar su rechazo a la resolución 242/26, que establece un cambio obligatorio de imagen y cartelería en las agencias oficiales de quiniela.

La protesta se dio en calle 25 de Mayo, donde trabajadores del sector presentaron una nota formal dirigida al organismo provincial. Allí manifestaron su desacuerdo con la medida y cuestionaron tanto el costo económico como la forma en la que se pretende implementar el nuevo sistema de cartelería.

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agencia quiniela 1
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Según explicaron los manifestantes, el reclamo apuntó principalmente contra la obligación de adquirir la nueva imagen comercial mediante una única empresa autorizada, situación que consideran perjudicial para el conjunto de las agencias.

“Nos quieren obligar a pagar cartelería nueva con valores excesivos cuando existen alternativas mucho más económicas”, sostuvo Hernán, agenciero de Rosario del Tala, en diálogo con UNO.

Además, denunció que el mecanismo de cobro genera presión sobre los trabajadores. “Nos dicen que si no pagamos nos pueden cortar el sistema y así no podemos trabajar. Eso convierte el pago prácticamente en una imposición”, remarcó.

Los agencieros señalaron que el costo del recambio rondaría los 2,5 millones de pesos en efectivo y superaría ampliamente los 3 millones en caso de financiarse en cuotas, cifras que consideran imposibles de afrontar en el actual contexto económico.

Paraná Iafas agencia Entre Ríos
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