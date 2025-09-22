Uno Entre Rios | Policiales | medidas

Promueven medidas para abordar problemas de salud mental de policías

El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) insta a abordar problemas de salud mental de policías desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial

22 de septiembre 2025 · 14:26hs
El Órgano de Revisión de Salud Mental (ORSM) manifestó este lunes al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y al titular de la cartera sanitaria, Daniel Blanzaco, la necesidad de que se adopten medidas para abordar las problemáticas de salud mental que afectan a los funcionarios y funcionarias de la Policía de Entre Ríos, desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial y sin dejar analizar el contexto institucional. Esta presentación se realizó de acuerdo con lo consensuado en la última reunión plenaria del ORSM.

El defensor general y presidente del Órgano de Revisión, Maximiliano Benítez, y el secretario ejecutivo del mismo, Martín Cabrera, presentaron sendas notas en las cuales expresaron que existe una profunda preocupación por los suicidios de funcionarios policiales registrados en el último tiempo, los que obedecen a múltiples determinantes de carácter histórico, socioeconómico, cultural, biológico y psicológico.

“Esta complejidad exige garantizar abordajes integrales a cargo de equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas pertinentes, conforme lo establece la normativa vigente en salud mental”, resaltaron los funcionarios en sus presentaciones. Asimismo, remarcaron que resulta indispensable que dichas intervenciones se desarrollen desde una perspectiva intersectorial, dado que la respuesta no podría provenir exclusivamente del sistema de salud.

Asimismo, dado el número de suicidios registrados durante el último tiempo en las fuerzas policiales, Benítez y Cabrera consideraron necesario el diseño de estrategias de prevención, asistencia y posvención. Fundamentalmente, pidieron que se analice el impacto del contexto institucional y las condiciones laborales en esta problemática.

En ese sentido, sugirieron generar espacios de escucha libres de condicionamientos, promover ámbitos laborales empáticos frente al sufrimiento subjetivo; evaluar y, en su caso, modificar las normativas vigentes para que un padecimiento mental no derive en una merma de la remuneración u otras desventajas laborales, y desarrollar campañas de concientización, entre otras medidas.

Finalmente, el órgano dependiente del Ministerio Público de la Defensa subrayó la importancia de que se ponga en funcionamiento la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos, creada por decreto en 2022 y modificada este año, por entender que constituye un ámbito idóneo para la definición de estrategias intersectoriales tendientes al abordaje integral de esta problemática.

