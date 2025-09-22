Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños Un hombre fue detenido en Concordia tras masturbarse frente a niños que jugaban en la vía pública. La fiscalía lo imputó por exhibiciones obscenas. 22 de septiembre 2025 · 14:12hs

Concordia: un hombre fue detenido por masturbarse frente a niños.

Personal de la Comisaría Segunda de Concordia tomó conocimiento de un incidente ocurrido alrededor de las 21 del domingo, tras recibir un llamado urgente de una mujer que solicitaba la intervención de los efectivos en su domicilio, ubicado en la calle Diamante.

Según la denunciante, su hija menor de edad, junto con otros niños, se encontraba jugando cuando un vecino se acercó a ellos, exhibiendo sus partes íntimas mientras se masturbaba. Además, el hombre les insistió en varias ocasiones para que ingresaran a su casa.

El hecho fue comunicado a la fiscal en turno, doctora Oneglia, quien ordenó la aprehensión del hombre bajo la acusación de exhibiciones obscenas.