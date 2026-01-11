Concepción del Uruguay vive su verano olímpico

Se puso en marcha la actividad en Concepción del Uruguay que tiene unas 16 actividades relacionadas con el Comité Olímpico Argentino.

En las playas de Concepción del Uruguay se juega a diferentes deportes.

Aunque las nubes dominaron el cielo durante gran parte de la jornada, el fin de semana comenzó en la ciudad de Concepción del Uruguay la propuesta “Playa Olímpica, rumbo a los Juegos Suramericanos 2026”, una iniciativa impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) que recorre distintos puntos del país durante la temporada estival, con el objetivo de acercar el deporte y los valores olímpicos a la comunidad. Durante el mes de enero, el programa incorpora a Concepción del Uruguay y Rosario a su circuito nacional, tradicionalmente desarrollado en ciudades de la costa atlántica, consolidando así la expansión federal de esta propuesta que combina recreación, competencia y promoción de hábitos saludables.

En el marco de la Fiesta Nacional de la Playa, la Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de la Dirección de Deportes, dispuso la logística necesaria para la puesta en marcha de las primeras disciplinas en la Isla del Puerto, un espacio que volvió a transformarse en epicentro de la actividad deportiva y social del verano.

Se presentaron los eventos deportivos de la Fiesta de la Playa

El beach vóley en modalidad cuartetos y el torneo de lucha fueron los deportes encargados de inaugurar la Playa Olímpica en la ciudad, con una destacada participación de deportistas locales y representantes de distintas localidades de la región.

La convocatoria reafirmó el interés de la comunidad por este tipo de propuestas abiertas, gratuitas y pensadas para todas las edades. Si bien las condiciones climáticas obligaron a reprogramar las competencias de optimist y otros deportes náuticos previstas para la jornada, el público pudo disfrutar de una exhibición de kite surf, donde las velas surcaron el río Uruguay y regalaron una postal imponente de la tarde, fusionando deporte y paisaje natural.

La actividad continuó este domingo en la Isla del Puerto con la disputa del beach handbol, el inicio del torneo de tejo, y la etapa final del beach vóley que comenzó el sábado.

En tanto, el resto de las disciplinas se desarrollarán durante los próximos dos fines de semana, ampliando la oferta deportiva y recreativa para vecinos y visitantes.

En este contexto, el deporte adquiere una relevancia especial durante la temporada de verano, no solo como herramienta de promoción de la actividad física, sino también como espacio de encuentro comunitario, integración social y disfrute responsable de los espacios públicos.

A través del programa Playa Olímpica, el Comité Olímpico Argentino busca acercar diversas disciplinas a vecinos, vecinas y turistas, incentivando la participación, la recreación y la transmisión de los valores del olimpismo en un entorno natural privilegiado como la Isla del Puerto.

De este modo, la ciudad de Concepción del Uruguay se consolida como sede de eventos que articulan turismo, deporte y vida saludable, con el impulso permanente del Estado municipal.

Cabe destacar que la edición 2026 del programa pone especial énfasis en la antesala de los XIII Juegos Suramericanos, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en la provincia de Santa Fe, con sedes en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, fortaleciendo el vínculo entre el deporte comunitario y los grandes eventos internacionales.

Lo que pasará en Concepción del Uruguay

El cronograma de actividades en Concepción del Uruguay es e l que se detalla a continuación: sábado 17: se desarrollará el

35º Seven Internacional de la Playa de Rugby; luego tendrá lugar el canotaje Short Race K1 y K2 mixto; también estarán jugando al Hockey Arena mixto. El turno del agua será con las Regatas de Veleros; y las artes marciales con la exhibición de Wushu Kung Fu

Domingo 18: se comienza con los deportes Náuticos: kitesurf y windsurf; luego tendrá lugar la competencias de Canotaje Short Race K1 y K2 mixto. También estarán jugando al hockey Arena mixto

Sábado 24 y domingo 25: se desarrollará el torneo de ajedrez Fiesta de la Playa; también el Torneo de fútbol Playa Femenino; el Torneo de beach pádel; deportes Náuticos; torneo de beach newcom para los adultos mayores y el encuentro de Deportes Adaptados.

El intendente José Lauritto destacó la importancia de fortalecer el vínculo con el Comité Olímpico Argentino y remarcó que el deporte atraviesa un tiempo de cambios que exige asumir nuevos desafíos y generar articulaciones, especialmente con el sector privado. Recordó el origen de la Fiesta de la Playa como una respuesta al crecimiento turístico de la ciudad y subrayó el orgullo que representa que Concepción del Uruguay sea reconocida oficialmente como Playa Olímpica, una distinción que jerarquiza actividades que ya se realizan de manera participativa en las playas locales.

En ese sentido, agradeció al COA por su acompañamiento, anunció la próxima visita de su presidente, Mario Moccia, y expresó el deseo de que esta oportunidad sea aprovechada por toda la comunidad deportiva de la localidad entrerriana.