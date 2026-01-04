Uno Entre Rios | Escenario | Carnaval

Gran inicio de la Fiesta Nacional Carnaval del País

Más de 15.000 disfrutaron de la primera noche del Carnaval del País. Gualeguaychú colmó su corsódromo en la edición 2026.

4 de enero 2026
Este sábado 3 de enero comenzó el mayor espectáculo a cielo abierto del país con más de 15 mil personas viviendo y disfrutando en el Corsódromo de Gualeguaychú. El Carnaval del País tuvo su primera noche de desfile por los 500 metros del lugar con Papelitos, Ará Yeví, Marí Marí y O' Bahía.

Primera noche

La gran fiesta del Carnaval del País se puso en marcha con la primera de las once noches previstas para la edición 2026 que lleva el nombre de “Roberto Arakaki y Néstor Lapalma”. El acto formal, con el tradicional corte de cinta, contó con la presencia del presidente de la Comisión, Ricardo Saller, y otros miembros de la misma, el secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto; el director general de Turismo de Entre Ríos, Sebastián Bel; el intendente de la ciudad Mauricio Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza, quienes se dirigieron a los presentes en compañía de otros dirigentes municipales y provinciales. Al momento de tomar la palabra, Saller agradeció a toda la Comisión, al equipo, autoridades presentes, a todos los que trabajan en todos los ámbitos del evento y destacó la distinción como Fiesta Nacional otorgada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación. Momento emotivo se vivió a la hora del homenaje a Roberto Arakaki y a Néstor Lapalma con la presencia de familiares y allegados donde se destacó la labor realizada por ambos en la historia del Carnaval del País.

La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de Néstor Lapalma y Roberto Toto Arakaki

La edición 2026 del Carnaval del País lleva los nombres de históricos comparseros

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Certamen Premate: récord de inscriptos en Paraná

Luego del tradicional corte de cinta que dejó inaugurada la nueva edición, Silvio Solari, la voz de Carnaval del País, anunció el inicio del desfile por los 500 metros de la pasarela del Corsódromo con Papelitos (Club Juventud Unida) rompiendo el hielo con su tema “Vivos”, al culminar llegó el turno de Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La resistencia”; en tercer lugar, salió a escena Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios” y para cerrar la primera noche, ingresó al circuito O’ Bahía (Club Pescadores), que propone “El pescador, el genio y las mil y unas noches”.

Entradas generales

La jornada estuvo cargada de magia, color, alegría y mucho ritmo que hizo despertar al gigante carnavalero para así demostrar que el Carnaval del País es el gran elegido de cada verano. Esta primera noche contó con la transmisión especial de la TV Pública con conducción a cargo de la reconocida cantante y presentadora Coki Ramírez. ¿Cómo participar del Carnaval? Todos los sábados de enero y febrero más el fin de semana largo de Carnaval (14, 15 y 16 de febrero). Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse en forma presencial en la boletería del Corsódromo de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, los sábados de 9 al cierre en horario corrido. También pueden adquirirse tickets y ubicaciones en www.allaccess.com.ar

carnaval de gualeguaychu 2026 del pais

Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con el beneficio del 50% de descuento en el valor de la entrada general siempre y cuando sea adquirida en forma presencial presentado DNI que acredite el domicilio. Dicho beneficio no es válido para las noches del fin de semana largo de Carnaval.

Entradas CUD

Las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar su entrada los días jueves en la Boletería del Corsódromo de 9 a 13 y de 17 a 21 horas. Es necesario presentar el certificado. Vale aclarar que las personas con discapacidad motríz cuyo certificado acredite acompañante, ambos recibirán la entrada sin cargo. En caso de no consignarlo, el acompañante abonará el 50% del valor de la entrada general. Si el CUD no acredita un acompañante, el mismo abonará el total de la entrada general. El retiro de los tickets se realiza en la semana previa a la noche elegida para asistir al Carnaval del País. Las personas con CUD no residentes en Gualeguaychú, deberán comunicarse a los números de Boletería en la semana previa a la noche en la que deseen asistir.

En cuanto al acceso al predio, las personas con discapacidad motríz deberán hacerlo por el ingreso dispuesto sobre calle Maestra Piccini al este (altura calle España) donde también podrán entrar en vehículo, aunque este no podrá permanecer dentro del predio. Las personas que cuenten con el CUD y no presenten discapacidad motríz ingresarán por las demás entradas donde contarán con un acceso con prioridad y podrán optar por una ubicación en tribunas gratuitas o comprar el lugar que deseen. Los números de Boletería son (03446) 225258 | (03446) 237776 | (03446) 644455. Vale destacar que se otorgarán tickets hasta completar el cupo previsto.

