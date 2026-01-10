Incautaron contrabando por 38 millones de pesos

Personal de la Prefectura Naval Argentina, delegación Concordia, frustró un intento de contrabando en inmediaciones del Arroyo Yatay en cercanías a la localidad de Puerto Yeruá, cuando un grupo de personas intentaba trasladar mercadería hacia la República Oriental del Uruguay.

El procedimiento se llevó a cabo durante una recorrida preventiva sobre el río, donde los efectivos detectaron a tres individuos que intentaban cruzar bultos hacia el país vecino. Los sospechosos fueron inmediatamente interceptados y quedaron detenidos a disposición del Juzgado Federal. Según indicaron fuentes judiciales, el valor total de lo incautado asciende a unos 38 millones de pesos.

Durante el operativo se secuestraron 25 bultos que contenían cartones de cigarrillos de la marca Gift, además de una motocicleta, una camioneta y una embarcación a motor utilizada para el traslado de la carga.

El procedimiento en Puerto Yeruá

Además de la carga, el personal de Prefectura incautó los medios utilizados para concretar el contrabando. Entre los elementos secuestrados se encuentran una motocicleta, una camioneta y una embarcación a motor, que habría sido utilizada para el cruce de la mercadería por el curso de agua.

Todo el material quedó bajo custodia judicial y será incorporado como prueba en la causa, mientras continúan las actuaciones para determinar si hay más personas involucradas en la organización del traslado ilegal.