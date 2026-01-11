Paraná vibró al ritmo de la cumbia en la noche inaugural de Música en el Anfiteatro

El ciclo de verano volvió con el especial dedicado al género tropical, con una concurrencia multitudinaria en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná.

El ciclo de verano volvió con el especial dedicado al género tropical, con una concurrencia multitudinaria en el Anfiteatro Héctor Santángelo de Paraná . En esta primera fecha se presentaron Preguntale Aquel, los Bam Band y Pegó en el Palo. Hubo patio gastronómico, en un espacio de encuentro para vecinos y vecinas de la ciudad.

La propuesta cultural es parte de la agenda Hola Paraná! Verano en la Ciudad, que impulsa la Municipalidad para garantizar el acceso democrático a la música, poner en valor a los artistas locales y regionales, fortaleciendo el uso del espacio público como un lugar de disfrute y convivencia.

Festival de Cumbia Paraná 3 El Anfiteatro colmado en la primera noche del ciclo musical. Prensa Municipalidad de Paraná

El viceintendente David Cáceres destacó la presencia de “miles de paranaenses y turistas que nos visitan en lo que es Música en el Anfiteatro. Se democratiza el acceso a la cultura, a la recreación, pero además se brinda la oportunidad a nuestros artistas y emprendedores”.

“El Anfiteatro ofrece condiciones óptimas, sus sanitarios, camarines, las carpas para los artistas, el sonido y la iluminación. Es una noche de fiesta y estamos contentos porque el público también lo está. Quiero agradecer y felicitar a todas las áreas del Municipio”, resaltó el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani.

En relación con el festival popular que reunió a miles de paranaenses, el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, señaló: “Es fundamental que haya artistas locales en nuestra grilla de la agenda cultural que venimos proponiendo desde el Municipio. Hay una decisión política de garantizar este tipo de eventos”.

La música local, puesta en valor

Dalma Alves, cantante de Preguntale Aquel, agradeció al Municipio por ser parte de “una experiencia hermosa y particularmente para nosotros poder ser parte de esto que es para toda la gente”.

Claudio, cantante de los Bam Band, aseguró: “Nos sentimos como en casa, Paraná nos quiere mucho y hace muchos años que consume nuestra música. Esto une a las familias y la movida tropical puede venir a trabajar”.

“Estamos muy contentos de poder estar participando y poniendo nuestro granito de arena. La gente de Paraná siempre nos dio su apoyo y estamos muy contentos”, resaltó Luciano Martínez, voz principal de Pegó en el Palo.

Una fiesta popular

Ingrid Vera, vecina de Paraná, dijo estar conforme con la propuesta cultural. “Nos gustó. Estamos disfrutando con una amiga y en primera fila”.

Grecia Cozzi, también de nuestra ciudad, remarcó la importancia de acceder a este tipo de eventos “porque no todos tienen la posibilidad de ir a ver un show y al ser gratuito podemos aprovecharlo todos. Estamos cómodos y las bandas están muy buenas”.

En cuanto a la noche con ritmo de cumbia, “es excelente, así tendría que ser siempre. Hay mucho turismo que sabe dónde estar. Es una linda fiesta y se debería repetir”, señaló Zulima Demuto.

Finalmente, José Demaría, vecino de la ciudad, indicó: “Es espectacular, hacía muchos años que no venía. Me gustan los Bam Band”.