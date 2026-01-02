Tragedia vial en la Ruta 136: dos muertos y una mujer embarazada internada

El choque fue entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Las víctimas fatales son una mujer uruguaya y un conductor argentino. Hay una embarazada hospitalizada.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un siniestro vial registrado durante la mañana de este viernes en la Ruta Internacional 136. El trágico accidente ocurrió a la altura del kilómetro 28, en el tramo que une Gualeguaychú con Fray Bentos, y motivó un amplio operativo de emergencia en la zona.

El choque involucró a dos vehículos cuyos conductores fallecieron como consecuencia del impacto. Las víctimas fatales fueron identificadas como una mujer de nacionalidad uruguaya y un hombre oriundo de la ciudad de Rosario.

De acuerdo con la información brindada, el conductor argentino viajaba acompañado por su pareja, quien cursaba un embarazo de varios meses, y por un menor de edad. La mujer embarazada fue trasladada a un hospital para su atención médica, mientras que el niño no presentó lesiones.

Tránsito interrumpido

Como consecuencia del siniestro, el tránsito quedó totalmente interrumpido en el sector mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, personal de Bomberos y de Gendarmería Nacional, quienes coordinaron el operativo de seguridad vial.

Los heridos fueron asistidos en el lugar y derivados a centros de salud para una evaluación más completa. En tanto, las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las causas y circunstancias que derivaron en el choque fatal.

La Ruta 136 permaneció cortada durante varias horas, mientras se realizaban las tareas de rescate, remoción de los vehículos y pericias accidentológicas, publicó el sitio R2820.