Accidente en la ruta 136: confirmaron que murió la mujer que estaba embarazada

Se informó la muerte de la mujer de 39 años, que estaba embarazada y había sido llevada al hospital de Gualeguaychú. Son cuatro los muertos en el accidente.

Un gravísimo siniestro vial ocurrido en el kilómetro 31 de la Ruta Nacional 136 dejó un saldo final de cuatro personas fallecidas , entre ellas una mujer embarazada de 39 años y su bebé en gestación de 30 semanas , que murió horas después de haber sido trasladada en estado crítico al hospital. Y ahora fue dada a conocer por los médicos.

El impacto, que fue frontal , se produjo durante la mañana de este viernes y en el lugar del accidente ya habían perdido la vida los dos conductores de los vehículos involucrados . Con el correr de las horas, el cuadro se agravó y se confirmó el fallecimiento de la mujer y de su hijo por nacer.

La información fue confirmada por la fiscal Natalia Bartolo, quien se encuentra a cargo de la investigación judicial para determinar las causas exactas del choque.

El siniestro y la confirmación de las muertes

Tras el violento impacto, la mujer de 39 años había sido rescatada por Bomberos Voluntarios y trasladada de urgencia por una ambulancia del Servicio 107 al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde ingresó en condición muy grave debido a las severas lesiones sufridas.

Pese al esfuerzo del personal médico, horas más tarde se confirmó su fallecimiento, al igual que el de su bebé en gestación. De esta manera, la tragedia vial sumó dos nuevas víctimas fatales, elevando a cuatro el número total de personas que perdieron la vida como consecuencia del choque.

Identidad de las víctimas

Desde la Policía de Entre Ríos confirmaron que las personas fallecidas fueron identificadas como: Germán Perrone, de 40 años, Sabrina Judith Onyskiw, de 39 años, quien cursaba un embarazo de 30 semanas. Ambos domiciliados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y Alicia Carina Bruno Ottonelli, de 48 años, de nacionalidad uruguaya, conductora de la camioneta involucrada en el siniestro.

Lamentablemente, también perdió la vida el bebé en gestación que esperaba la mujer rosarina.

Un sobreviviente: un niño de dos años

En medio del drama, se confirmó que Fausto Perrone Onyskiw, un niño de dos años, hijo de la pareja santafesina, sobrevivió al accidente. El pequeño fue asistido tras el choque y se encuentra fuera de peligro, aunque bajo atención médica y contención.

Cómo ocurrió el choque frontal

De acuerdo a las primeras hipótesis, la tragedia se habría desencadenado cuando la conductora uruguaya, que se desplazaba desde Gualeguaychú hacia Fray Bentos a bordo de una camioneta Kia, habría intentado esquivar un espejo de agua sobre la calzada.

Por motivos que aún se investigan, y aparentemente debido a la velocidad y las condiciones del asfalto, la camioneta se cruzó de carril, impactando de frente contra un Chevrolet Cruze que regresaba desde Uruguay hacia Rosario con la familia Perrone Onyskiw.

Como consecuencia del violento impacto, Germán Perrone falleció en el acto, mientras que su esposa fue rescatada con vida pero en estado crítico. En tanto, la conductora de la camioneta salió despedida del vehículo y su cuerpo fue hallado en la banquina contraria, según indicaron fuentes policiales.

Investigación en curso

La fiscal Natalia Bartolo encabeza la investigación para establecer con precisión la mecánica del accidente. Entre los puntos a analizar se encuentran las condiciones de la calzada, la velocidad de los vehículos, la visibilidad y la posible presencia de agua acumulada sobre la ruta al momento del choque.