Falleció Armando Néstor Mettler, pionero de la radio y la televisión en Gualeguaychú.

8 de enero 2026 · 08:27hs
Cerca de las 22 del miércoles falleció Armando Néstor Mettler Demerlier, conocido cariñosamente como "Monyo". Tenía 96 años y se encontraba internado desde hacía varios días. Su muerte deja una huella profunda en la historia de Gualeguaychú, la ciudad a la que le abrió las puertas de los medios modernos de comunicación.

Mettler fue el hombre que trajo la televisión y fundó la primera radio de la ciudad del sur entrerriano. Apasionado por los inventos, es considerado el "padre" de los medios de comunicación modernos en Gualeguaychú.

Sus restos están siendo velados desde las 7 de la mañana en una sala de la Asociación Mutual Frigorífico Gualeguaychú, ubicada en Montevideo 132. Por la tarde, a las 17, el féretro será trasladado a Larroque para su sepultura a las 18 en el Cementerio Municipal, la ciudad donde transcurrió su infancia y donde todo comenzó.

Armando Néstor Mettler nació el 18 de julio de 1929 en el seno de una familia suiza proveniente del cantón de Saint Gallen, marcada por el espíritu aventurero y la vocación inventiva. Su bisabuelo había llegado al país junto a Aarón Castellanos para poblar Santa Fe, una herencia pionera que marcaría su vida desde los primeros años.

Durante su infancia, en el almacén de ramos generales de su padre en Larroque, descubrió su pasión. Las máquinas agrícolas llegaban desarmadas en grandes cajones y ayudar a los mecánicos a ensamblarlas se transformó en su juego favorito. A los 14 años ya dirigía el taller familiar con cuatro operarios adultos a su cargo. Para entonces, algo llamativo lo distinguía: ya estaba recibido de radio y televisión, aunque nunca había visto un televisor en persona, solo a través de figuritas.

En 1953 trajo desde Estados Unidos un televisor Admiral, considerado uno de los mejores del mundo. Sin embargo, Gualeguaychú aún funcionaba con corriente continua y el aparato requería corriente alterna. Lejos de resignarse, construyó un convertidor que permitió su funcionamiento. Un año antes había comenzado a fabricar las reconocidas antenas "Camet" (sigla de Casa Mettler) que se difundieron en todo el país.

Cuando finalmente logró captar las primeras imágenes de Canal 7 desde Buenos Aires, colocó el televisor en la ventana de su taller de la calle Perú N° 8 (hoy Camila Nievas, entre Urquiza y 25 de Mayo) para compartir el acontecimiento con los vecinos. La convocatoria fue tan masiva que las autoridades municipales debieron enviar inspectores y policías para ordenar el tránsito. Cada noche, una cuadra entera se reunía para presenciar aquel milagro: imágenes y sonidos que viajaban cientos de kilómetros.

El camino hacia la radio estuvo marcado por la perseverancia. El 18 de octubre de 1964, durante el aniversario de la ciudad, puso al aire por única vez LT 4 Radio Gualeguaychú. Continuó gestionando hasta que logró la licencia de LT 41 Radio La Voz del Sur Entrerriano, que inauguró el 1° de septiembre de 1973. Más tarde fundaría FM Sur, la primera emisora de frecuencia modulada de la ciudad.

Su espíritu inquieto lo llevó además a desarrollar el primer sistema de video cable local, mediante una antena colectiva de casi 200 metros que distribuía la señal por cable al vecindario, un antecedente directo del sistema que hoy se conoce.

"No soy experto, pero entiendo que una herramienta de defensa es tener autonomía en el pensamiento y fundamentalmente firmeza en los valores", reflexionaba Mettler en una entrevista. Para él, la tecnología era solo un medio; lo verdaderamente importante eran los contenidos y la responsabilidad de lo que se compartía con el prójimo.

Gualeguaychú despide a un visionario que transformó la soledad de su taller en ventanas abiertas al mundo, que convirtió el silencio en voces y las distancias en cercanía. Monyo Mettler se va, pero quedan sus ondas, sus imágenes y el legado de un hombre que dedicó su vida a conectar personas y a hacerlas parte de algo más grande. Un pionero que nunca dejó de inventar, crear y soñar.

