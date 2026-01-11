La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en 2025.

La venta de autos usados alcanzó un récord histórico en el 2025, informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA). El año pasado se comercializaron 1.887.024 vehículos usados, un 8,12% por encima de igual período de 2024 (1.745.335 unidades).
A pesar de los problemas de financiación, el sector de la venta de los autos usados superó el nivel de 2013. El ranking de los más vendidos.
Para tener en cuenta, el anterior récord se había registrado en 2013 con 1.855.032 unidades.
Detalles de la venta de autos usados
En diciembre se vendieron 151.994 vehículos, una baja del 5,32% comparado con diciembre de 2024 (160.539 vehículos). Comparado con noviembre 2025 (132.089 unidades), la suba llegó a 15,07%.
El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de la gente al adquirir un auto usado. En 2025 se comercializaron 104.581 unidades de este modelo.
Ranking de autos usados de diciembre
VW Gol y Trend: 8.258
Toyota Hilux: 6.018
VW Amarok: 4.281
Chevrolet Corsa y Classic: 4.234
Ford Ranger: 4.212
Ford EcoSport: 3.243
Toyota Corolla: 3.194
Peugeot 208: 2.909
Fiat Palio: 2.796
Ford Fiesta: 2.632
Ranking de autos usados 2025
VW Gol y Trend: 104.581
Toyota Hilux: 74.097
Chevrolet Corsa y Classic: 55.501
VW Amarok: 50.957
Ford Ranger: 50.552
Ford EcoSport: 39.401
Toyota Corolla: 38.205
Peugeot 208: 38.079
Fiat Palio: 35.938
Ford Ka: 33.516