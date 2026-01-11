Por la cuarta fecha de la Copa Entre Ríos, Unión consiguió este domingo un valioso triunfo como local al vencer 2 a 0 a Peñarol, en un encuentro que lo tuvo como protagonista y le permitió sumar tres puntos importantes en el certamen provincial.
Ganó Unión de Crespo a Peñarol y sigue firme en la Copa Entre Ríos
Unión consiguió este domingo un valioso triunfo como local al vencer 2 a 0 al equipo paranaense por la cuarta fecha.
Los goles del conjunto verde fueron convertidos por Exequiel Díaz y Ulises Yancovich, quienes sellaron la victoria con definiciones precisas y reflejaron la superioridad del equipo a lo largo del partido.
Unión mostró solidez defensiva, buen manejo del balón y eficacia en los momentos clave, controlando el desarrollo del juego ante un rival que intentó reaccionar, pero no logró vulnerar la firme estructura del local.
Lo que sigue para Unión de Crespo
Con este resultado, el Verde continúa afianzándose en la competencia y ya piensa en el próximo compromiso, cuando por la siguiente fecha recibirá a Arsenal de Viale, con el objetivo de mantener la racha positiva y seguir creciendo en la tabla de posiciones.