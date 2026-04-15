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Gualeguaychú: harán una autopsia a interno fallecido en la UP9

Se trata de un condenado por abuso sexual intrafamiliar. Tenía problemas de salud. Ordenaron la autopsia

15 de abril 2026 · 13:53hs
Estaba condenado por abuso sexual intrafamiliar. Tenía problemas de salud.

Estaba condenado por abuso sexual intrafamiliar. Tenía problemas de salud.

El jueves un interno de la Unidad Penal 9 de Gualeguayhcú fue hallado muerto y este jueves la fiscal Martina Cedrés ordenó la realización de una autopsia.

Miguel Magallán, de 43 años, estaba condenado por abuso sexual intrafamiliar y tenía otras dos causas en trámite. El hallazgo se produjo en el módulo C de la unidad penal de El Potrero, que contiene a unos 100 internos.

En el Campeonato Argentino se vivieron intensas jornadas en las que los palistas no regalaron absolutamente nada.

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"En principio no habría intervención de terceros", expresó lafsical a Radio Máxima y agregó que el hombre condenado tenía problemas de salud.

Gualeguaychú UP9 interno detenido condenado

En horas de la mañana de este miércoles, en la apertura de los pabellones de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú, tarea que realiza el personal de guardia, encontraron muerto al interno Miguel Magallán.

En el mes de enero el interno había sido trasladado al hospital Centenario y había permanecido internado por problemas de salud. Ahora se investigan las causas del fallecimiento.

Gualeguaychú autopsia Fallecido
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