Franco Riva se ilusiona tras el segundo puesto en Salta

El de Gualeguaychú, Franco Riva destacó que negocian para la segunda parte del año en contar con un SUV. “El deseo está”, manifestó.

El representante de Gualeguaychú, Franco Riva vive un gran presente dentro del TC 2000. Es que al podio logrado este pasado fin de semana en Salta –llegó segundo–, ahora se posiciona en el tercer lugar en el campeonato. Además, otra de las nuevas novedades que tendría el piloto del sur entrerriano es que luego del receso de invierno, podría dejar el Chevrolet Cruze y se subiría a un Geely SUV.

El acuerdo para el desembarco de la marca se cerró el jueves pasado y ya se trabaja para concretar la llegada de los autos durante la segunda mitad del año. La idea inicial es construir dos unidades que podrían debutar luego del receso previsto tras el Mundial.

En ese contexto, Riva aseguró que trabaja día a día para demostrar que está preparado para afrontar ese desafío. “El deseo está y hago todo para demostrar que estoy a la altura”, expresó el piloto a Carburando, quien además destacó lo importante que sería para la marca comenzar peleando adelante en el campeonato.

“La categoría está yendo para el lado de los SUV. Nuestro s autos no tienen más potencia para sacarle, mientras que lo SUV tienen mucho para descubrir. Esperemos que en el receso podamos tener una ya disponible”, contó.

El proyecto para el piloto de Gualeguaychú

El proyecto contempla dos modelos diferentes: uno con perfil eléctrico y otro SUV más convencional, pensado tanto desde el aspecto deportivo como comercial. Los modelos base llegarán desde China y luego serán adaptados en Argentina para transformarse en autos de competición.

“Esperemos que se dé. No depende de mi en un montón de factores, está compleja la situación en cuanto a lo económico, pero yo estoy trabajando en poder ayudar al equipo. Creo que con el SUV tendríamos que andar muy bien, podríamos estar dentro de ese grupo de cinco o seis pilotos que está siempre arriba”, agregó.

Matías Rossi es líder del torneo con 83 puntos y lo sigue su compañero de equipo Emiliano Stang con 69, mientras que en la tercera posición se ubica Franco Riva con 51.

“Estamos re bien posicionado, la suerte de ser el mejor ubicado dentro del equipo. Me mata un poco las clasificaciones porque es muy difícil meterse adelante con el sedán. Tengo que aprovechar el ritmo del sedán en la carrera. Si no hubiese tenido el toque de Palau en San Juan estaría más cerca. El auto no se para, estamos firmes y eso es fundamental”, expresó.