Gualeguaychú: tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera

A dos semanas del intento de feminicidio contra su pareja, el agente de la Policía Motorizada evolucionó bien y está con prisión preventiva en Gualeguaychú.

7 de septiembre 2025 · 18:39hs
Tras el alta médica, Corvalán está detenido en la Comisaría Primera de Gualeguaychú. 

Autoridades policiales confirmaron que el agente Mariano Leonel Corvalán, de 38 años, recibió el alta médica luego de intentar matarse con su arma reglamentaria, el domingo 24 de agosto, en la puerta de su casa, en La Rioja y Gutenberg de Gualeguaychú.

Está imputado por tentativa de femicidio contra su pareja Carolina Huck, de 31 años, quién sigue internada en una sala común del Hospital Centenario tras el disparo que recibió con el arma 9 milímetros entre el tórax y abdomen, que le afectó órganos internos y su columna vertebral, por lo cual, tiene una lesión que no le permite caminar.

Corvalán obtuvo el alta el viernes y fue trasladado a una celda de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, que funciona en avenida Del Valle y Lavalle, junto con la Primera.

Luego de una semana en la Unidad de Terapia Intensiva, los médicos le redujeron la sedación y al notar que evolucionaba favorablemente lo derivaron a una sala general. En la puerta, había un agente policial de consigna porque estaba en calidad de detenido por pedido del fiscal Jorge Gutiérrez a cargo de la Investigación Penal Preparatoria por el intento de feminicidio.

El hecho en Gualeguaychú

Es de recordar que que el violento ataque ocurrió en la noche del domingo 24 de agosto, pasadas las 21, y en presencia de la hija del matrimonio de unos cinco años, señala R2820.

Tras el ataque, el propio agresor dio aviso a la Policía y se comunicó con el hospital Centenario para pedir una ambulancia de urgencia. Cuando el móvil del Servicio de Emergencias 107 arribó al domicilio, el agente colaboró en la carga de la mujer para su traslado.

Minutos después, al llegar un patrullero de la comisaría Cuarta, el policía, de 38 años, se disparó en el rostro en la calle frente a la vivienda, confirmaron autoridades policiales.

