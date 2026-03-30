Un fuerte choque se registró en la noche de este lunes en Paraná, dejando como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial fue entre una moto y un auto en la intersección de calles Espejo y Medrano de la capital provincial.
Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente
Un fuerte choque se registró en la noche de este lunes en Paraná, dejando como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial fue entre una moto y un auto.
30 de marzo 2026 · 23:09hs
El accidente en Paraná
Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hasta el lugar y al arribo se constató que una de las personas se encontraba inconsciente, por lo que se procedió a brindar asistencia inmediata hasta la llegada del servicio de emergencias.
Posteriormente, arribaron dos ambulancias, las cuales realizaron el traslado de los lesionados. Uno de ellos fue llevado hacia el Hospital San Martín y un menor hacia el Hospital San Roque.
Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar garantizando la atención y seguridad de las personas involucradas.