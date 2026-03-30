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Fuerte choque en Paraná con dos personas lesionadas, una quedó inconsciente

Un fuerte choque se registró en la noche de este lunes en Paraná, dejando como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial fue entre una moto y un auto.

30 de marzo 2026 · 23:09hs
El accidente en Paraná dejó dos personas lesionadas.

Bomberos Voluntarios Paraná

El accidente en Paraná dejó dos personas lesionadas.
El choque fue en calle Espejo y Medrano en Paraná

Bomberos Voluntarios Paraná

El choque fue en calle Espejo y Medrano en Paraná, entre un auto y una moto.

Un fuerte choque se registró en la noche de este lunes en Paraná, dejando como saldo dos personas lesionadas. El siniestro vial fue entre una moto y un auto en la intersección de calles Espejo y Medrano de la capital provincial.

Accidente Paraná 2
El choque fue en calle Espejo y Medrano en Paraná, entre un auto y una moto.

El choque fue en calle Espejo y Medrano en Paraná, entre un auto y una moto.

El accidente en Paraná

Una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná se dirigió hasta el lugar y al arribo se constató que una de las personas se encontraba inconsciente, por lo que se procedió a brindar asistencia inmediata hasta la llegada del servicio de emergencias.

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Posteriormente, arribaron dos ambulancias, las cuales realizaron el traslado de los lesionados. Uno de ellos fue llevado hacia el Hospital San Martín y un menor hacia el Hospital San Roque.

Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar garantizando la atención y seguridad de las personas involucradas.

Paraná personas Choque
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