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Paraná: preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos

En una escalada de hechos de vandalismo en Paraná, varios colectivos del transporte público de pasajeros fueron atacados en diferentes hechos.

13 de mayo 2026 · 20:06hs
En Paraná hay preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos. 

En Paraná hay preocupación por hechos de vandalismo contra colectivos. 

Distintos colectivos del transporte público de pasajeros de la ciudad de Paraná fueron atacados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo un grave episodio en la cabecera Don Uva donde una unidad de la Línea L (interno 36) sufrió un principio de incendio tras el impacto de una botella con combustible en una de sus ruedas.

LEER MÁS: Paraná: volvieron a atacar un colectivo urbano de la nueva concesión

Varios ataques en Paraná

En los últimos días se registraron nuevos hechos que elevan a 49 el número de unidades afectadas, de las cuales 30 corresponden a roturas de vidrios. Si bien no hubo heridos, el nivel de violencia encendió alertas y el Municipio refuerza medidas junto a la Policía.

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Desde el inicio de la nueva concesión del servicio, ya se registraron unidades dañadas como consecuencia de ataques y hechos destructivos, una situación inédita para el sistema urbano de pasajeros de Paraná, que históricamente no atravesaba episodios de estas características y magnitud.

Los nuevos hechos

En las últimas horas, se sumaron nuevos hechos que refuerzan la preocupación de las autoridades. El interno 10 de la Línea sufrió la rotura de un vidrio lateral en la intersección de Soldado Bordón y Hernandarias. El interno 203 de la Línea D registró un hecho similar en Río Gualeguay y Celia Torrá, sin transportar pasajeros.

Vandalismo Paraná Transporte

Asimismo, el interno 04 de la Línea C presentó rotura de vidrio lateral en Héctor Maya y Don Bosco, y posteriormente otro episodio de iguales características en Caputto y Cavallo, también sin pasajeros a bordo.

Por su parte, el interno 214 de la Línea L sufrió daños en Jorge Newbery y Zaragoza, mientras que el interno 104 de la Línea A registró un hecho similar en Jorge Newbery y Caputto.

A estos episodios se suma el caso del interno 110 de la Línea C, que sufrió la rotura de un vidrio en un hecho ocurrido sobre Avenida Almafuerte, a la altura del puente de hierro.

Hasta el momento no se han registrado pasajeros heridos, aunque el nivel de violencia y el número de colectivos afectados generan una lógica preocupación por la seguridad de quienes utilizan diariamente el transporte público y de los trabajadores del sistema.

Medidas desde la comuna

Frente a este escenario, el municipio viene articulando acciones conjuntas con las fuerzas de seguridad provinciales. En ese marco, autoridades municipales mantuvieron reuniones con el jefe departamental de Policía para coordinar medidas preventivas y reforzar controles orientados a evitar nuevos hechos de vandalismo y destrucción.

Asimismo, se trabaja de manera permanente con vecinos y distintos actores de la comunidad para fortalecer el compromiso colectivo en el cuidado del transporte público, entendiendo que se trata de un servicio fundamental que pertenece y beneficia a todos los paranaenses.

Desde el Municipio se reafirma la decisión de continuar acompañando todas las acciones necesarias para preservar el funcionamiento del sistema, garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores y sostener un servicio público indispensable para la ciudad.

Paraná preocupación Vandalismo Colectivos
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