Enersa regularizó el servicio eléctrico de 1.000 hogares en Paraná.

En el marco de la política de transparencia de la actual gestión de la Empresa y a partir del trabajo en distintos barrios de la ciudad , se logró que 1.000 hogares, que hasta ahora mantenían conexiones inseguras, cuenten con un servicio eléctrico confiable y regularizado.

Esta decisión empresarial viene a revertir la herencia de largos años de inacción y abandono, ya que en promedio esos hogares tenían 18 años de conexión irregular.

Enersa impulsa un plan para formalizar conexiones eléctricas en distintos barrios

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La iniciativa busca que el acceso a la energía sea equitativo. El propósito es acompañar a las familias para que puedan conectarse formalmente, ordenando así la situación del suministro en la ciudad.

Al respecto, el presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, explicó: "Estamos ordenando la Empresa puertas adentro y, al mismo tiempo, regularizando la relación con nuestros usuarios. La transparencia también tiene que ver con la equidad, por eso buscamos que el servicio sea justo y parejo. Los vecinos que hacen el esfuerzo de tener sus facturas al día no pueden verse perjudicados por quienes no lo hacen. Queremos las mismas reglas para todos, con un servicio seguro y transparente".

Trabajando desde la proactividad, es la propia Empresa la que acude a cada barrio y facilita las gestiones acercando su Oficina Móvil. El personal de Enersa releva la situación de cada medidor, dialoga con los residentes, los asisten en la organización de la documentación de sus viviendas y los asesoran sobre cómo solicitar la Tarifa Social. Toda esta labor se lleva adelante en articulación con la Municipalidad de Paraná y el EPRE para simplificar los trámites.

Las conexiones clandestinas no solo representan un grave peligro para la seguridad de las familias, sino que también provocan la pérdida de más del 12% de la energía destinada a la categoría residencial. Al normalizar los medidores, mejora automáticamente la calidad y estabilidad del servicio para toda la zona.

"Estamos solucionando un problema de fondo. Le pedimos a las familias que se conecten de forma legal, pero al mismo tiempo les facilitamos el acceso a la Tarifa Social para que puedan pagar una factura acorde a su realidad económica", destacó Eduardo Asueta, gerente de Asuntos Estratégicos de la Empresa.

En esta primera etapa, el enfoque del programa se concentra en Paraná, pero la Distribuidora tiene previsto extenderlo próximamente a otras localidades de la Provincia para continuar acercando soluciones a los entrerrianos.

Los operativos ya se desplegaron en distintos barrios de Paraná, entre ellos Paraná I, Paraná V, Paraná XIII, Paraná XIV, Paraná XVI, Paraná XX, Los Gobernadores, Las Heras, Parque del Lago, El Morro, 1.º de Julio, Ferroviario, San Roque, López Jordán, Puerto Sánchez, 120 Viviendas, El Sol 1 y 2, Paraná 144 y 98 Viviendas, Vicoer 46, Mosconi 2, 20 de Junio, Obras Sanitarias, Agmer, 44 Viviendas y Vicoer 31 Viviendas. También alcanzaron a las vecinales Santa María del Rosario, Jorge Newbery Centro, Justo José de Urquiza y Los Paraísos, donde el contacto directo con la comunidad permitió avanzar en la regularización de los suministros.

Según los relevamientos, muchos de estos hogares llevaban, en promedio, 18 años con conexiones irregulares.