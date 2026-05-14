Comenzaron las tareas de demolición en la vieja terminal de Paraná, donde construirán un nuevo local de McDonald’s con AutoMac.

Comenzó la demolición de la vieja terminal de Paraná para construir un AutoMac.

La histórica estructura de la vieja terminal de ómnibus de Paraná comenzó a desaparecer . Esta semana iniciaron oficialmente los trabajos de demolición y reacondicionamiento del predio ubicado en la intersección de calle Alem y avenida Ramírez, donde se construirá un nuevo local de comidas rápidas con sistema AutoMac.

La obra forma parte de la concesión adjudicada por la Municipalidad de Paraná a Arcos Dorados Argentina S.A., firma encargada de operar McDonald's en gran parte de Latinoamérica. El futuro restaurante estará emplazado detrás del edificio público de Cinco Esquinas, una zona estratégica y de alta circulación de la capital entrerriana.

Avanzan las obras en la ex terminal de Paraná: llegará un McDonald’s

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Según se pudo conocer, las primeras tareas corresponden a la demolición de estructuras existentes y al movimiento de suelo, trabajos que son ejecutados por una empresa proveedora local bajo planificación previa. Imágenes de las máquinas trabajando en el predio comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente generaron repercusión entre vecinos y usuarios.

La iniciativa había sido oficializada a fines de diciembre de 2025, cuando el municipio concretó la adjudicación mediante la Licitación Pública Nº 98/2025. El acuerdo contempla la construcción, mantenimiento y explotación comercial del espacio municipal por parte de la firma concesionaria.

Además de incorporar una nueva propuesta gastronómica en la ciudad, el proyecto prevé el pago de un canon mensual y un derecho de concesión a favor del Estado municipal, en cumplimiento de las condiciones establecidas en los pliegos licitatorios y la normativa vigente.

La llegada del AutoMac representa una transformación importante para un sector emblemático de Paraná, que durante años funcionó como terminal de ómnibus y que ahora comenzará una nueva etapa vinculada al desarrollo comercial y urbano.