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Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades en la denominada Causa Andis. La solicitud fue realizada ante el juez Ariel Lijo.

28 de septiembre 2026 · 19:11hs
Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades en la denominada Causa Andis.

Pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades en la denominada Causa Andis.

Luego de su procesamiento en la denominada Causa Andis por las presuntas coimas, el abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, por las supuestas irregularidades en la entidad.

LEER MÁS: Causa Andis: la Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas

Novedades en la Causa Andis

El pedido realizado al juez federal Ariel Lijo fue “en virtud de los nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”, indicó.

La Justicia confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en la llamada Causa Andis. 

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El escrito apuntó a los informes en los que “se habrían constatado diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y adquisiciones en las que los productos entregados no se correspondían con aquellos que habían sido adjudicados”.

Y agrega: “No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de Andis”.

En este contexto, el abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ex funcionario, remarcando su reciente procesamiento por ser considerado el jefe de una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumo médicos a determinados laboratorios y empresas con coimas y sobreprecios.

Además, advirtió sobre el posible “peligro de entorpecimiento”, la posibilidad de que Spagnuolo “destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba”, que “influya para que testigos o peritos” e incluso pidió evaluar el “peligro de fuga”.

Causa Andis Diego Spagnuolo
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