Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres.

Los Pumas iniciarán su preparación para la temporada 2026 con un Camp en Londres y con el concordiense Marcos Kremer entre los 31 jugadores citados.

Con la mira puesta en la temporada internacional 2026, el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, convocó a 31 jugadores para participar de un Camp que se llevará a cabo en Londres entre el lunes 9 y el miércoles 11.

El encuentro servirá como primer punto de reunión del año para el plantel nacional tras un exigente 2025 y marcará el inicio del trabajo de cara a un calendario que volverá a presentar grandes desafíos para el seleccionado argentino.

Marcos Kremer, entre los convocados de Los Pumas para el Camp de Londres

Embed

Este tipo de concentraciones se ha vuelto una práctica habitual dentro de la planificación del staff técnico. El objetivo principal es reencontrarse con los jugadores, realizar evaluaciones físicas y comenzar a delinear la estructura de trabajo para la temporada. Además, permite analizar el presente de cada integrante del plantel y empezar a proyectar los compromisos internacionales. Como ocurre habitualmente, el Camp se realiza en Europa debido a que la gran mayoría de los convocados milita en clubes de ese continente, lo que facilita la logística del encuentro.

Sin embargo, la organización de estas reuniones no está exenta de complicaciones. Los jugadores se encuentran en plena competencia con sus respectivos equipos y, por cuestiones logísticas o compromisos personales, no todos los citados podrán participar de la concentración en Londres. Aun así, el staff considera fundamental este tipo de instancias para comenzar a construir el trabajo colectivo del seleccionado.

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es la presencia del concordiense Marcos Kremer entre los citados para el Camp en Londres. El tercera línea entrerriano continúa formando parte de la estructura del seleccionado y vuelve a ser considerado por el head coach Felipe Contepomi en este primer encuentro del año. Su experiencia internacional, su potencia física y su intensidad defensiva lo mantienen como una de las piezas importantes dentro del pack de forwards de Los Pumas.

En cuanto al calendario 2026, Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local. La actividad comenzará en el marco del Nations Championship, cuando el seleccionado argentino reciba a Escocia el sábado 4 de julio en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Gales el sábado 11 de julio en el estadio Bicentenario de San Juan, mientras que el tercer compromiso será ante Inglaterra el sábado 18 de julio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Posteriormente, el conjunto dirigido por Felipe Contepomi afrontará tres test matches más. Recibirá a Sudáfrica el sábado 8 de agosto en el estadio José Amalfitani de Vélez. Luego se medirá ante Australia el sábado 29 de agosto en el estadio 23 de Agosto de Jujuy y volverá a enfrentarlo el sábado 5 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Durante noviembre, Los Pumas viajarán a Europa para disputar los cuatro encuentros restantes del Nations Championship. El seleccionado argentino visitará a Irlanda el viernes 6 de noviembre, luego se medirá ante Italia el sábado 14 de noviembre y una semana más tarde enfrentará a Francia el sábado 21 de noviembre.

La competencia se cerrará con el denominado "Fin de semana de finales", que se disputará en el estadio Twickenham Stadium entre el viernes 27, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, instancia en la que se definirá al campeón del torneo y las posiciones finales de la tabla general.

La lista de jugadores convocados para el Camp de Londres está compuesta por los forwards Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger; mientras que entre los backs fueron citados Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

De esta manera, con el Camp de marzo como punto de partida y un calendario cargado de compromisos de alto nivel, Los Pumas comenzarán a construir su camino en la temporada internacional 2026, con la mirada puesta en consolidar el proyecto deportivo y mantener su competitividad frente a las principales potencias del rugby mundial.