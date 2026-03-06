Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Manuel Garrigo, integrante de la Escuela de Lucha del Club Atlético Estudiantes, se presentará hoy en San Fernando, donde se desarrollará el selectivo de la categoría U17, buscando la clasificación a los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que se disputarán en Panamá entre el 12 y el 25 de abril.

La jornada será en las instalaciones del Polideportivo N°1 de la localidad bonaerense, donde Garrigo, de 15 años, competirá en la categoría Hasta 80 kilos y, para clasificarse al certamen continental, deberá imponerse en las cinco luchas que disputará a lo largo de la jornada.

“Espero dar lo mejor de mí. Es un selectivo para integrar el equipo nacional de lucha y me permitiría participar de una concentración en el Cenard. Es una oportunidad inmejorable para medirme con los mayores exponentes que tiene nuestro país en esta categoría de la disciplina. Estoy muy contento de poder participar y muy agradecido con Agustín (Musante, el entrenador) y todos mis compañeros del dojo, porque estuvieron ayudándome durante meses para que yo me pueda preparar bien para este desafío. Quiero representar bien al club y clasificar”, comentó Garrigo antes de viajar.