Uno Entre Rios | La Provincia | Rubén Dal Molin

Rubén Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años de kirchnerismo la deuda creció más de 25.000%"

El senador provincial Rubén Dal Molín salió al cruce del documento difundido por el Consejo Provincial del PJ que refiere al endeudamiento de Entre Ríos.

6 de marzo 2026 · 17:44hs
El senador Rubén Dal Molín fue muy crítico con el kirchnerismo. 

El senador Rubén Dal Molín fue muy crítico con el kirchnerismo. 

El senador provincial Rubén Dal Molín salió al cruce del documento difundido por el Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos, en el que se cuestiona el nivel de endeudamiento de la provincia durante la actual gestión.

LEER MÁS: Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Las expresiones de Dal Molín

El legislador calificó el informe como “técnicamente incorrecto” y sostuvo que el análisis presentado “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

Convocan a participar del Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

feliciano: la municipalidad denuncio abusos tras allanamiento en un cic

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Y siguió: “Lo que hace el PJ es comparar montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y muchas devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”.

Dal Molín señaló que ese tipo de comparaciones omiten deliberadamente el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, explicó.

“Para evitar justamente esa distorsión, la comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, agregó.

Qué más dijo el legislador

El senador también cuestionó el uso de comparaciones nominales sin contexto. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000% en la gestión kirchnerista que gobernó por más de dos décadas nuestra provincia. Por más que hayan incrementado una deuda casi inexistente y la hayan llevado a valores muy altos, este porcentaje sólo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, señaló.

Dal Molín remarcó además que, cuando se analiza correctamente la capacidad de pago de la provincia, el panorama es claro. “El peso de la deuda sobre los recursos de la provincia se redujo de manera significativa durante esta gestión”, afirmó.

El senador también respondió a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras. “Parte de esa deuda se utilizó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y para afrontar vencimientos de deuda que fueron tomados durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.

Finalmente, Dal Molín recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”, concluyó.

Rubén Dal Molin PJ kirchnerismo deuda
Noticias relacionadas
Una obra bordada recuerda a 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

convocan a participar del premio literario fray mocho 2026 en el genero ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

jose allende: coincidimos en que el objetivo es que la caja de jubilaciones sea viable por mucho mas tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

reclamo urgente: hospital de entre rios expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Ver comentarios

Lo último

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Ultimo Momento
Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Feliciano: La Municipalidad denunció abusos tras allanamiento en un CIC

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Policiales
Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Ovación
Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La provincia
Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Feliciano: La Municipalidad denunció abusos tras allanamiento en un CIC

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Dejanos tu comentario