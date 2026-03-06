Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Se lanzó el The Show Pro Series, primer torneo de sóftbol de franquicias en Argentina, que se disputará del 18 al 21 de marzo en Paraná,

La ciudad de Paraná se prepara para recibir un evento deportivo de carácter internacional que promete reunir a destacados jugadores y captar la atención de los aficionados al sóftbol. Se trata del The Show Pro Series, un torneo masculino de Primera División que se disputará del 18 al 21 de marzo en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel y que contará con la participación de franquicias provenientes de distintos países.

La presentación oficial del certamen se realizó este viernes en la Sala Mayo, en una conferencia de prensa que reunió a autoridades provinciales y municipales junto a los organizadores del evento. Entre los presentes estuvieron el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga; el subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli; y los organizadores Nicolás Bittor y Duilio Scialacomo. También participaron la coordinadora provincial de Articulación Estratégica Territorial, Yohana Fucks, y las concejalas Fernanda Facello y Susana Farías.

El Gordillo vuelve a Paraná con "20 + 1" tras una temporada récord en Carlos Paz

Durante el encuentro se brindaron detalles del campeonato, que se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas con partidos de alto nivel deportivo y una propuesta complementaria que incluirá espectáculos musicales y actividades recreativas.

Un formato inédito para el sóftbol en Argentina

Uno de los aspectos más innovadores del The Show Pro Series es su formato de competencia. Por primera vez en el país, un torneo de sóftbol se disputará bajo el sistema de franquicias, una modalidad utilizada en ligas profesionales de distintas partes del mundo.

A diferencia de los campeonatos tradicionales en los que participan clubes, en este caso competirán equipos conformados por marcas o proyectos deportivos que reúnen jugadores provenientes de diferentes regiones del continente y del mundo.

Según explicó el organizador Duilio Scialacomo, el certamen contará con seis franquicias que jugarán bajo la modalidad de todos contra todos. Al finalizar la fase clasificatoria, los dos equipos que obtengan mayor cantidad de puntos avanzarán a la gran final.

“En este formato es la primera vez que se realiza. Es un evento de sóftbol de equipos franquicia, semiprofesionales, y el certamen va del 18 al 21 de marzo con seis equipos que van a jugar todos contra todos. A la final llegarán los dos que más puntos sumen en la clasificación”, detalló.

Seis franquicias en la competencia en Paraná

El torneo reunirá a seis equipos que representarán a distintas regiones del continente:

Acción–Vortex (Argentina)

South Argentina (Argentina)

Caciques by Swing (Chile)

City Pan (Chile)

Team Finca Jujure (Venezuela)

Argentina U23

La presencia de franquicias internacionales busca elevar el nivel competitivo del torneo y posicionarlo como un evento atractivo dentro del calendario del sóftbol regional.

Paraná, una ciudad identificada con el sóftbol

Durante la conferencia, el subsecretario de Deportes municipal, Juan Arbitelli, destacó el valor que tiene este tipo de competencias para la capital entrerriana, una ciudad con una fuerte tradición en esta disciplina.

“Una de las políticas del municipio es acompañar a los organizadores de eventos que impulsan torneos de nivel mundial. El sóftbol es un deporte que identifica a Paraná y por eso la Municipalidad acompaña estas iniciativas”, expresó.

En la misma línea, el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, felicitó a los organizadores por la iniciativa y remarcó la importancia de impulsar eventos deportivos de alcance internacional. También transmitió el respaldo del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien no pudo asistir al lanzamiento por cuestiones de agenda.

“Es admirable lo que están haciendo, por eso nuestras felicitaciones a los organizadores”, señaló el funcionario.

Desde la organización, las expectativas son altas. Nicolás Bittor destacó la respuesta del público local y adelantó que ya se trabaja con la mirada puesta en futuras ediciones.

“Tenemos muchas expectativas porque el público de Paraná acompaña mucho al sóftbol. Es la primera vez que se realiza un torneo así y ya estamos trabajando para una segunda edición, porque otras franquicias y países están interesados en participar”, afirmó.

El objetivo es consolidar el torneo dentro del calendario deportivo internacional y convertir a la ciudad en un punto de referencia para el sóftbol de alto nivel.

Una semana con deporte, música y entretenimiento

Además de los partidos, el The Show Pro Series contará con una agenda paralela de actividades deportivas y espectáculos musicales que acompañarán cada jornada del torneo.

El programa incluye exhibiciones de categorías formativas, desafíos especiales y shows en vivo:

Miércoles 18: partido exhibición U16 femenino y show musical de La Primera Ley de Mewton.

Jueves 19: encuentro exhibición U14 masculino (APS) y presentación de Made in China.

Viernes 20: desafío de bateo con celebridades locales y referentes nacionales, seguido del show de La Montrull.

Sábado 21: gran final del torneo y cierre musical a cargo de Mario Pereyra.

Entradas a la venta

Las entradas para asistir al torneo ya se encuentran disponibles a través de la plataforma online Gradatickets. El público puede adquirir sus tickets mediante distintos medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito y sistemas digitales habilitados por el sitio.

Con el respaldo del sector privado, el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná, el The Show Pro Series busca consolidarse como un evento de referencia dentro del sóftbol internacional y, al mismo tiempo, potenciar el turismo deportivo en la región.

Durante cuatro días, la capital entrerriana volverá a demostrar por qué es considerada una de las principales plazas del sóftbol argentino, combinando competencia de alto nivel, espectáculos y una propuesta integral para toda la comunidad.