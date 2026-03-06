Uno Entre Rios | Policiales | unidad penal

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Los familiares de Martín Siegfried se hicieron presente en la puerta de la Unidad Penal N°1 de Paraná para pedir explicaciones sobre cómo falleció.

6 de marzo 2026 · 19:33hs
Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Reporte 100.7

Los familiares del preso asesinado prendieron cubiertas frente a la Unidad Penal de Paraná.

Los familiares de Martín Luciano Siegfried se hicieron presente este viernes en la puerta de la Unidad Penal N°1 de Paraná para pedir explicaciones sobre cómo falleció a manos de otro interno. Hubo algunos altercados y cortaron la calle Marcos Sastre prendiendo fuego cubiertas. Sostienen que fue asesinado mientras dormía.

Los hechos en la Unidad Penal

Siegfried sufrió heridas cortantes de consideración, por lo que fue trasladado al Hospital San Martín, donde se confirmó minutos más tarde su fallecimiento.

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña.

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

narcotrafico: prorrogan por seis meses la prision preventiva de leonardo airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Una vez conocida su muerte, sus familiares se acercaron a la UP1 para conocer más detalles y se vivieron momentos de tensión, denunciando que fueron agredidos por el personal policial.

Su mamá contó que "lo mataron como a un perro mientras dormía. Lo mataron y lo tiraron afuera de la celda con todas sus cosas".

LEER MÁS: Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

En tanto, una de sus hermanas pidió que se muestran las cámaras del interior del penal.

"A mi hermano lo mataron adentro de un pabellón mientras él estaba descansando. Lo mataron durmiendo como a un perro”, sostuvo.

Martín Luciano Siegfried es hermano de Facundo Siegfried, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Alejandra “Rucu” Silva, ocurrido en septiembre de 2018 en el barrio El Morro de Paraná. El fallecido estaba preso por causas relacionadas a la venta de drogas y por una estafa.

En el lugar se desplegó un importante operativo de seguridad mientras continúan las actuaciones judiciales para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho, indicó Reporte 100.7.

unidad penal fuego Familiares
Noticias relacionadas
crimen de luciano emeri: molaro y sotelo seguiran presos en la unidad penal de parana

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

El oven quedó a disposición de la justicia tras el intento de extorsión.

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

persecucion en la ruta 12: robaron mercaderia de un camion y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

desmantelan un kiosco de droga en parana: un adolescente habria intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Ver comentarios

Lo último

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Ultimo Momento
Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

$Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

$Libra: las nuevas pruebas que comprometen a Javier Milei

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Telefe lleva cuatro días consecutivos promediando más que toda la TV Abierta

Policiales
Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tensión en la Unidad Penal de Paraná con los familiares del interno asesinado

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Tragedia en la Unidad Penal Nº1: un interno muerto tras una violenta riña

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Ovación
Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Mariano Werner busca torcer el rumbo en Viedma

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Un paranaense buscará la clasificación a los Juegos Suramericanos de la Juventud

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Presentaron de manera oficial al The Show Pro Series, un torneo de franquicias

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La provincia
Dal Molín fulminó al PJ: En 20 años la deuda creció más de 25.000%

Dal Molín fulminó al PJ: "En 20 años la deuda creció más de 25.000%"

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

Feliciano: La Municipalidad denunció abusos tras allanamiento en un CIC

Feliciano: La Municipalidad denunció "abusos" tras allanamiento en un CIC

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Dejanos tu comentario