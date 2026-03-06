Uno Entre Rios | La Provincia | jurado

Jurado popular declaró culpable a Miguel Rosales por asesinar a un juez de paz

Norberto Miguel Rosales fue hallado responsable del homicidio doblemente agravado por alevosía y criminis causae. La pena se definirá el 11 de marzo en Paraná.

6 de marzo 2026 · 22:32hs
El jurado popular reunido en La Paz declaró culpable a Norberto Miguel Rosales, un jubilado de 68 años dedicado a trabajos de construcción y residente en Bovril, por el asesinato del ex juez de Paz de esa localidad, Roberto Curá, quien fue hallado sin vida en su vivienda en abril de 2024.

El veredicto se conoció luego de cuatro jornadas de debate en el juicio por jurados que se desarrolló bajo la presidencia del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Rafael Cotorruelo.

Durante el proceso declararon 29 testigos. La acusación pública estuvo a cargo del fiscal Facundo Barboza, mientras que la querella fue representada por el abogado Marcos Rodríguez Allende. Por su parte, la defensa de Rosales fue ejercida por la defensora pública Nadia Musante.

Según la acusación, alrededor de las 5 de la mañana del 23 de abril de 2024 Rosales ingresó a la vivienda de Curá y su esposa, ubicada en calle Eva Perón 1599 de Bovril. Allí fue sorprendido por el ex juez de Paz en el quincho de la casa.

En ese momento, el acusado atacó a la víctima con golpes de puño y patadas que le provocaron un traumatismo craneoencefálico grave y una hemorragia subaracnoidea extensa, lesiones que finalmente derivaron en su muerte.

De acuerdo con la hipótesis sostenida por la querella, Rosales actuó para garantizar su impunidad al ser descubierto en el interior de la vivienda. Además, los investigadores indicaron que luego del ataque ingresó a una de las habitaciones de la casa para sustraer un arma de fuego antigua, tipo pistolón.

Tanto el fiscal Barboza como el querellante Rodríguez Allende rechazaron los planteos presentados por la defensa durante el juicio.

Tras el veredicto del jurado popular, el miércoles se realizará la audiencia de cesura en la que se fijará la pena que deberá cumplir el condenado. Para este tipo de delito, la única condena prevista por la ley es la prisión perpetua.

Luego de la resolución del jurado, Rosales fue trasladado a una unidad penitenciaria de Gualeguaychú, donde permanecerá detenido mientras se define la sentencia definitiva.

